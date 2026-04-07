Policjanci zatrzymali 24 osoby w związku z korupcją oraz fałszowaniem dokumentacji medycznej Data publikacji 07.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach zakończyli śledztwo w sprawie korupcji i fałszowania dokumentacji medycznej. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 24 osobom, w tym lekarzowi, który miał wystawiać nieprawdziwe zaświadczenia w zamian za korzyści majątkowe o łącznej wartości blisko 1 mln zł oraz doprowadzić do nienależnych refundacji z NFZ przekraczających 440 tys. zł.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pod nadzorem prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, zakończyli śledztwo w sprawie korupcji oraz fałszowania dokumentacji medycznej. 26 marca 2026 roku do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach skierowany został akt oskarżenia przeciwko 24 osobom.

W toku prowadzonych czynności, realizowanych w ramach ośmiu realizacji, policjanci zatrzymali łącznie 21 osób, którym przedstawiono zarzuty.

Z ustaleń śledczych wynika, że lekarz prowadzący leczenie onkologiczne, działając jako osoba pełniąca funkcję publiczną, w latach 2005–2024 wystawiał, w zamian za korzyści majątkowe i osobiste, dokumentację medyczną poświadczającą nieprawdę. Dotyczyła ona rzekomego, wieloletniego i specjalistycznego leczenia onkologicznego łącznie 30 osób.

Dokumentacja ta była następnie wykorzystywana w postępowaniach karnych prowadzonych wobec tych osób. Miała wpływać na tok spraw oraz umożliwiać uzyskanie korzystnych decyzji procesowych, takich jak odroczenia wykonania kary, przerwy w jej odbywaniu czy uchylanie środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania. W wielu przypadkach osoby skazane na wieloletnie kary pozbawienia wolności unikały ich odbycia, powołując się na rzekome zagrożenie życia lub zdrowia.

Śledczy ustalili również, że lekarz pobierał nienależne środki z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu fikcyjnego leczenia. Łączna wartość bezpodstawnie uzyskanych refundacji przekroczyła 440 tysięcy złotych.

Lekarz został oskarżony o popełnienie łącznie 96 czynów, w tym przyjmowanie korzyści majątkowych o łącznej wartości 995 tysięcy złotych, poświadczanie nieprawdy w dokumentacji medycznej, jej przerabianie, utrudnianie postępowania karnego poprzez zacieranie śladów przestępstwa oraz oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pozostałe 23 osoby odpowiedzą m.in . za wręczanie korzyści majątkowych, podżeganie do wystawiania fałszywej dokumentacji oraz posługiwanie się nierzetelną dokumentacją w postępowaniach karnych w celu uzyskania korzystnych rozstrzygnięć.

Wobec oskarżonych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego na łączną kwotę 1 mln 255 tys. zł. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat więzienia.

( KWP w Katowicach / mw)