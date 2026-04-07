Policjanci zatrzymali 24 osoby w związku z korupcją oraz fałszowaniem dokumentacji medycznej
Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Katowicach zakończyli śledztwo w sprawie korupcji i fałszowania dokumentacji medycznej. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 24 osobom, w tym lekarzowi, który miał wystawiać nieprawdziwe zaświadczenia w zamian za korzyści majątkowe o łącznej wartości blisko 1 mln zł oraz doprowadzić do nienależnych refundacji z NFZ przekraczających 440 tys. zł.
Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pod nadzorem prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, zakończyli śledztwo w sprawie korupcji oraz fałszowania dokumentacji medycznej. 26 marca 2026 roku do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach skierowany został akt oskarżenia przeciwko 24 osobom.
W toku prowadzonych czynności, realizowanych w ramach ośmiu realizacji, policjanci zatrzymali łącznie 21 osób, którym przedstawiono zarzuty.
Z ustaleń śledczych wynika, że lekarz prowadzący leczenie onkologiczne, działając jako osoba pełniąca funkcję publiczną, w latach 2005–2024 wystawiał, w zamian za korzyści majątkowe i osobiste, dokumentację medyczną poświadczającą nieprawdę. Dotyczyła ona rzekomego, wieloletniego i specjalistycznego leczenia onkologicznego łącznie 30 osób.
Dokumentacja ta była następnie wykorzystywana w postępowaniach karnych prowadzonych wobec tych osób. Miała wpływać na tok spraw oraz umożliwiać uzyskanie korzystnych decyzji procesowych, takich jak odroczenia wykonania kary, przerwy w jej odbywaniu czy uchylanie środków zapobiegawczych, w tym tymczasowego aresztowania. W wielu przypadkach osoby skazane na wieloletnie kary pozbawienia wolności unikały ich odbycia, powołując się na rzekome zagrożenie życia lub zdrowia.
Śledczy ustalili również, że lekarz pobierał nienależne środki z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu fikcyjnego leczenia. Łączna wartość bezpodstawnie uzyskanych refundacji przekroczyła 440 tysięcy złotych.
Lekarz został oskarżony o popełnienie łącznie 96 czynów, w tym przyjmowanie korzyści majątkowych o łącznej wartości 995 tysięcy złotych, poświadczanie nieprawdy w dokumentacji medycznej, jej przerabianie, utrudnianie postępowania karnego poprzez zacieranie śladów przestępstwa oraz oszustwa na szkodę Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pozostałe 23 osoby odpowiedzą m.in. za wręczanie korzyści majątkowych, podżeganie do wystawiania fałszywej dokumentacji oraz posługiwanie się nierzetelną dokumentacją w postępowaniach karnych w celu uzyskania korzystnych rozstrzygnięć.
Wobec oskarżonych prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego na łączną kwotę 1 mln 255 tys. zł. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat więzienia.
