Sygnał od społeczeństwa, realne działanie służb – 48-latek fotografował infrastrukturę kolejową Data publikacji 07.04.2026

W poniedziałek (6 kwietnia) jedna z osób zauważyła mężczyznę w średnim wieku, który w Kowalowie miał fotografować urządzenia infrastruktury kolejowej. Widok ten zaniepokoił zgłaszającego, który o całej tej sytuacji poinformował słubicką Policję. Podobne zgłoszenie otrzymali funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy zauważyli, a następnie ujęli opisywanego w zgłoszeniu mężczyznę – okazał się nim 48-letni obywatel Chin. Mundurowi zabezpieczyli telefony, które posiadał mężczyzna – zostaną one poddane szczegółowym oględzinom.

Z zatrzymanym 48-latkiem policjanci będą prowadzić czynności procesowe, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności, w których były wykonywane zdjęcia. Jest to niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa publicznego, biorąc pod uwagę napiętą sytuację międzynarodową i związane z nią zagrożenia. O sprawie poinformowano prokuraturę oraz inne służby.

W całej Polsce od listopada ubiegłego roku prowadzona jest policyjna operacja „TOR” zarządzona przez Komendanta Głównego Policji. W realizacji zadań operacji aktywnie uczestniczą lubuscy policjanci, którzy prowadzą intensywne działania ukierunkowane na ochronę infrastruktury kolejowej, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i podróżnym. W województwie lubuskim, gdzie sieć kolejowa stanowi ważny element regionalnego układu komunikacyjnego, policjanci wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei oraz żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej pełnią służby patrolowe. Mundurowi kontrolują rejony stacji, bocznic, wiaduktów, węzłów przesiadkowych oraz torowisk. Tak szeroko zakrojone działania mają jeden cel – zapewnić bezpieczeństwo oraz utrzymać pełną sprawność infrastruktury, która jest kluczowa dla funkcjonowania regionu czy kraju.

Przypominamy, że jeśli zaobserwujemy coś budzącego niepokój, warto jak najszybciej zgłosić taką sytuację, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Każda informacja od społeczeństwa, zostanie dokładnie zbadana i sprawdzona. Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.