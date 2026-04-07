Trzy psy na gigancie, pomogli policjanci z Mysłowic Data publikacji 07.04.2026 Powrót Drukuj Komenda Miejska Policji w Mysłowicach miała w ubiegłą niedzielę niezwykłych gości. Stróże prawa zaopiekowali się trzema psami, które zostały zauważone przez mieszkańca miasta, gdy biegały bez opieki po ulicy Towarowej. Mundurowi szybko ustalili właściciela samojedów, które już po kilkudziesięciu minutach trafiły z powrotem do domu. Przypominamy, że prawidłowe zabezpieczenie posesji to obowiązek właściciela psa.

Do nietypowej interwencji doszło w niedzielę, 5 kwietnia br., chwilę po godzinie 19:00. Dyżurny mysłowickiej jednostki odebrał zgłoszenie od obywatela, który zauważył trzy białe psy biegające po ulicy Towarowej. Policjanci z Mysłowickiej patrolówki zabezpieczyli zwierzęta, a następnie, by zapobiec ich kolejnej ucieczce, postanowili "zaprosić" je do komendy, gdzie mogły przeczekać w bezpiecznych warunkach do czasu ustalenia ich właściciela.

Mundurowi już po kilkunastu minutach odnaleźli na jednym z portali społecznościowych post o trzech zaginionych samojedach, co pozwoliło im skontaktować się z ich właścicielką. Jeszcze przed godziną 20:00 psy trafiły do swojego domu, skąd uciekły.

Przypominamy, że zgodnie z artykułem 77 kodeksu wykroczeń:

1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.