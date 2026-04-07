10 lat ukrywania się, zmiana wizerunku i nazwiska nie pomogły. Poszukiwany listem gończym zatrzymany przez lwóweckich kryminalnych Data publikacji 07.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego komendy powiatowej w Lwówku Śląskim zatrzymali 34-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna przez blisko 10 lat skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając nazwisko, a nawet wygląd. Mimo to został rozpoznany i zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Funkcjonariusze zajmujący się poszukiwaniami oraz identyfikacją osób ukrywających się przed organami ścigania na co dzień prowadzą szereg działań operacyjnych i rozpoznawczych. Ich celem jest ustalanie miejsc pobytu osób poszukiwanych oraz skuteczne doprowadzanie ich przed wymiar sprawiedliwości. Dzięki konsekwentnej pracy i zaangażowaniu policjantów, osoby próbujące uniknąć odpowiedzialności karnej nie mogą czuć się bezkarne.

Tak było również w przypadku 34-latka. W wyniku prowadzonych czynności operacyjnych policjanci z lwóweckiej komendy ustalili, że mężczyzna, który od blisko 10 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami naszego kraju, powrócił na teren Polski. Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli działania zmierzające do jego zatrzymania.

W piątkowy poranek zapukali do drzwi domu na terenie powiatu lwóweckiego, w którym przebywał poszukiwany. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony wizytą funkcjonariuszy. Pomimo tego, że przez lata zmienił swoje dane osobowe oraz znacząco zmodyfikował wygląd, kryminalni nie mieli wątpliwości co do jego tożsamości.

Zatrzymany 34-latek był poszukiwany listem gończym w związku z popełnionymi w przeszłości przestępstwami. Na swoim koncie ma m.in. kradzieże z włamaniem, zniszczenie mienia, uszkodzenie ciała, znęcanie się nad osobą najbliższą oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Mężczyzna został doprowadzony do aresztu śledczego. Zgodnie z decyzją sądu najbliższe blisko 3 lata spędzi w zakładzie karnym, odbywając zasądzoną karę pozbawienia wolności.