Kolejne zatrzymanie w sprawie serii podpaleń w Siemianowicach Śląskich Data publikacji 07.04.2026 Powrót Drukuj 3 kwietnia br., policjanci kryminalni zatrzymali 32-letniego mężczyznę, który odpowiada za część zdarzeń związanych z serią podpaleń na terenie Siemianowic Śląskich. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna działał podobnie jak wcześniej zatrzymany sprawca, tj. podpalał kontenery, kosze na śmieci, a także wiatę śmietnikową. W wyniku jego działań straty przekroczyły 57 tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zatrzymania te nie miały ze sobą związku i osoby działały niezależnie od siebie.

W trakcie czynności procesowych ustalono, że mieszkaniec Siemianowic Śląskich odpowiada także za ubiegłoroczne zdarzenia przy ul. Budryka, gdzie w lipcu oraz sierpniu 2025 roku doszło do podpalenia kiosku usługowego.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutu, a prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny dozoru policyjnego. O losie mężczyzny zadecyduje sąd.

Do pierwszego zatrzymania doszło 2 kwietnia 2026 roku. Intensywne czynności procesowe pozwoliły na zatrzymanie 23-letniego sprawcy podpaleń na terenie Siemianowic Śląskich, co opisywaliśmy w komunikacie: Zatrzymany sprawca serii podpaleń w Siemianowicach Śląskich.

( KWP w Katowicach / kp)

Film Kolejne zatrzymanie w sprawie serii podpaleń w Siemianowicach Śląskich Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Kolejne zatrzymanie w sprawie serii podpaleń w Siemianowicach Śląskich (format mp4 - rozmiar 24.94 MB)