Fałszywi pracownicy wodociągów trafili do aresztu Data publikacji 07.04.2026 Kryminalni z VIII Komisariatu Policji w Łodzi, przy współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ustalili i zatrzymali cztery osoby odpowiedzialne za kradzieże pod tzw. legendą. Zatrzymani usłyszeli łącznie osiem zarzutów. Straty pokrzywdzonych oszacowano na ponad 80 tys. zł. Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Od połowy grudnia 2025 roku do 19 marca br. na terenie Łodzi doszło do kradzieży pod tak zwaną legendą, których sprawcami, jak wynikało z ustaleń łódzkich śledczych były te same osoby.

Przestępcy wprowadzając w błąd swoje ofiary informowali, że są pracownikami wodociągów i pod pretekstem kontroli wodomierzy oraz jakości wody, wchodzili do mieszkań, które następnie okradali.

W ustalenie sprawców zaangażowali się policjanci pionu kryminalnego VIII Komisariatu Policji w Łodzi nawiązując w tym zakresie współpracę z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ich praca doprowadziła do wytypowania osób mogących stać za przestępczym procederem. Szybko ustalili również, że podejrzewani mogą być odpowiedzialni także za inne przestępstwa o podobnym charakterze, do których doszło w ostatnim czasie na terenie województwa łódzkiego oraz miasta stołecznego Warszawy.

1 kwietnia 2026 roku łódzcy kryminalni zatrzymali dwie kobiety, 69 i 34-latkę oraz dwóch mężczyzn, 61 i 32-latka, odpowiedzialnych za kradzieże. Zebrany dotychczas w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym ośmiu zarzutów za popełnione czyny. Mężczyzn czeka surowszy wymiar kary z uwagi na fakt, że działali w warunkach tzw. recydywy. Straty pokrzywdzonych na chwilę obecną oszacowano na ponad 80 tys. zł.

3 kwietnia 2026 roku wobec zatrzymanych osób sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Sprawa nadal ma charakter rozwojowy. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie.

