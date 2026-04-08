O krok od tragedii. Tym razem pomoc dotarła na czas Data publikacji 08.04.2026 Policjantki z Głogowa uratowały mężczyznę, który znajdował się w zadymionym i ogarniętym ogniem pustostanie. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek 2 kwietnia, kiedy to w godzinach wieczornych służby otrzymały zgłoszenie dotyczące pożaru. Dzięki skoordynowanym i skutecznym działaniom służb ratowniczych oraz poświęceniu policjantek, w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał, a źródło ognia udało się szybko zneutralizować.

W miniony czwartek 2 kwietnia br., w godzinach wieczornych, dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Głogowie otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru pustostanu w pobliskiej miejscowości Serby. Co gorsze z przekazanych informacji wynikało, że wewnątrz budynku widywane są osoby, które znajdują się w kryzysie bezdomności. Ze względu na realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego na miejsce zadysponowano służby.

Jako pierwsze we wskazane w zgłoszeniu miejsce dotarły policjantki głogowskiej patrolówki. Tam dostrzegły wydobywające się już gęste kłęby dymu i ogień z piętra budynku. Z narażeniem swojego zdrowia, a być może życia policjantki weszły do ogarniętego ogniem pomieszczenia.

Wewnątrz dostrzegły leżącego na ziemi mężczyznę. Na tym etapie policjantki nie były pewne, czy mężczyzna śpi w niewiedzy, że znajduje się w niebezpieczeństwie, czy w wyniku silnego zadymienia stracił przytomność. Mundurowe ewakuowały mężczyznę z pomieszczenia. Znajdując się w bezpiecznej odległości od niebezpieczeństwa 62-latek odzyskał przytomność.

W tym czasie na miejsce przyjechała jednostka ratowniczo-gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, która przystąpiła do akcji gaśniczej. Co najważniejsze w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Lustracja pozostałych pomieszczeń jednoznacznie potwierdziła, że w czasie pożaru nikt nie przebywał w ich wnętrzu.

Niewątpliwie dzięki szybkiej reakcji oraz skutecznym i zdecydowanym działaniom dolnośląskich funkcjonariuszy nie doszło do tragedii. Policjantki doskonale wypełniły słowa roty ślubowania.