Chcieli oszukać Skarb Państwa na blisko 4,5 mln zł - zatrzymali ich policjanci Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Łomżyńscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn z województwa mazowieckiego, którzy działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmowali się dystrybucją elektronicznych papierosów jednorazowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Teraz za swoje postępowanie odpowiedzą przed sądem. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą łomżyńskiej komendy, na terenie województwa mazowieckiego zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 23, 28 i 50 lat. Działając na szkodę Skarbu Państwa handlowali elektronicznymi papierosami bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Jednego z podejrzewanych mundurowi zatrzymali na gorącym uczynku podczas przewożenia elektronicznych papierosów do punktu nadania paczek.

Policjanci ujawnili i zlikwidowali magazyn, w którym przechowywane były e-papierosy. W wyniku tych działań zabezpieczyli łącznie blisko 24 tys. sztuk e-papierosów o wartości ponad 2 mln zł, pieniądze w kwocie 7 300 złotych oraz 400 euro, a także 6 telefonów komórkowych. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również wykrywacz podsłuchów, kamer i lokalizatorów GPS. Jeśli zatrzymane e-papierosy zostałyby wprowadzone do obrotu, spowodowałoby to uszczuplenie w podatku akcyzowym na szkodę Skarbu Państwa w wysokości blisko 4,5 mln zł.

Mechanizm działania sprawców polegał na tym, że za pośrednictwem punktu nadań i odbioru przesyłek wysyłali paczki z jednorazowymi e-papierosami różnych marek bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Adresowane były one do różnych odbiorców na terenie całej Polski.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przewożenia, przechowywania i przenoszenia wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Teraz za swoje postępowanie odpowiedzą przed sądem. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.