Podszyli się pod policjantów i zabrali sejf z zawartością 87 tys. zł - podejrzani tymczasowo aresztowani Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Ursynów zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Dzięki skutecznej pracy operacyjnej funkcjonariuszy sprawcy zostali szybko ustaleni i doprowadzeni przed wymiar sprawiedliwości. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Obaj odpowiedzą w warunkach recydywy.

Do zdarzenia doszło na terenie Ursynowa. 78-letnia kobieta odebrała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza Policji. Oszust, wykorzystując legendę o zagrożonych oszczędnościach, nakłonił seniorkę do przekazania sejfu znajdującego się w jej mieszkaniu. W środku znajdowały się pieniądze w kwocie 87 tysięcy złotych, kluczyki od pojazdu oraz dokumenty.

Zgodnie z poleceniem rozmówcy, kobieta przekazała sejf mężczyźnie, który pojawił się w jej miejscu zamieszkania. Jak ustalili śledczy, był to 25-latek pełniący funkcję tzw. odbieraka. Następnie przekazał on sejf 44-letniemu mężczyźnie. Pomimo szybkiego ustalenia tożsamości sprawców i ich zatrzymania, przekazany sejf wraz z zawartością nie został dotychczas odzyskany.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci pionu kryminalnego z Ursynowa. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej, analizie zgromadzonych materiałów oraz szybkim działaniom w terenie funkcjonariusze ustalili tożsamość obu mężczyzn, a następnie dokonali ich zatrzymania.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów. Sąd, na wniosek prokuratury, zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Obaj mężczyźni za swoje czyny odpowiedzą w warunkach recydywy. Za popełnione przestępstwa kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. W ich przypadku kara ta może zostać zaostrzona.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów.

To kolejny przykład skutecznych działań ursynowskich kryminalnych, którzy dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu szybko doprowadzili do zatrzymania sprawców przestępstwa i ograniczenia ich dalszej działalności.

Przypominamy i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach telefonicznych:

policjanci nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, kosztowności ani sejfów w celu ich zabezpieczenia.

nie należy działać pod presją czasu ani ulegać emocjom wywoływanym przez rozmówców.

w przypadku podejrzeń należy natychmiast zakończyć rozmowę i skontaktować się z Policją, telefonując pod numer 112.

Warto rozmawiać z osobami starszymi w rodzinie i uprzedzać o metodach działania oszustów. Czujność i szybka reakcja mogą uchronić przed utratą oszczędności życia.

( KSP )