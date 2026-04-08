Włamali się do jubilera i skradli biżuterię o wartości ponad 1 mln zł. Zostali zatrzymani przez policjantów z KMP w Lublinie Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Za włamanie do jubilera i kradzież biżuterii wartej ponad 1,2 mln złotych odpowie 39-latek i jego 35-letnia partnerka. Oboje zostali zatrzymani już kilka dni po zdarzeniu przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Kobieta w przeszłości pracowała u jubilera i najprawdopodobniej przekazała partnerowi kluczowe informacje. Mężczyzna w peruce późnym wieczorem pokonał zabezpieczenia i ukradł m.in. złote pierścionki, naszyjniki, bransolety oraz zegarki. Oboje zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem mienia znacznej wartości. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Do włamania doszło pod koniec marca br. w dzielnicy LSM w Lublinie. Mężczyzna, który wszedł do środka był zamaskowany. W kilka chwil zapakował biżuterię i uciekł. Łupem przestępców padły złote pierścionki, bransolety, zegarki, naszyjniki i inne drogocenne przedmioty. Pokrzywdzona firma oszacowała wartość strat na przeszło 1,2 mln zł.

Na miejscu od razu pojawili się policjanci z 4. komisariatu oraz funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP w Lublinie. Czynności na miejscu trwały przez wiele godzin. Policjanci prowadzili oględziny, zabezpieczali ślady oraz natychmiast rozpoczęli czynności operacyjne.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Lublin Południe w Lublinie. Operacyjni bardzo szybko wpadli na pierwsze tropy włamywaczy. Czynności pozwoliły zebrać dowody.

Funkcjonariusze zatrzymali dwójkę mieszkańców Lublina: 39-letniego mężczyznę i 35-letnią kobietę. Policjanci zabezpieczyli przy nich pieniądze - ponad 20 tys. zł. Jak wynika z ustaleń policjantów, kobieta w przeszłości pracowała u jubilera i prawdopodobnie przekazała partnerowi kluczowe informacje. Mężczyzna po zamknięciu sklepu z założoną na głowie peruką pokonał zabezpieczenia i ukradł tylko najcenniejsze przedmioty ze sklepu.

Zatrzymani w sobotę zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem co do mienia znacznej wartości. Decyzją sądu 39-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Z kolei 35-latka trafiła pod dozór Policji. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

