Napadli na uczestników „Dziadów” - wielkanocnej tradycji ludowej w Chrzanowie. Czterech mężczyzn zatrzymanych Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Chrzanowscy policjanci interweniowali podczas nocnych obchodów tradycyjnych „Dziadów”, które odbywały się w nocy z 5 na 6 kwietnia br., na osiedlu Kąty w Chrzanowie. W trakcie zgromadzenia doszło do poważnego incydentu, którego finałem jest zatrzymanie 4 osób.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w obchodach uczestniczyło około 80 osób. W pewnym momencie w pobliżu wydarzenia pojawiła się grupa młodych mężczyzn, pomiędzy którymi doszło do sprzeczki, a następnie bójki. Po zwróceniu im uwagi przez uczestników obchodów, agresja została skierowana w ich stronę. Napastnicy używali niebezpiecznych narzędzi, w tym m.in. maczety, pistoletu pneumatycznego oraz gazu pieprzowego. Po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast skierowano tam policyjne patrole. Policjanci na miejscu znaleźli maczetę oraz pistolet pneumatyczny. W trakcie działań zatrzymano dwóch uczestników bójki. Już następnego dnia chrzanowscy kryminalni zatrzymali dwóch kolejnych mężczyzn.

Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy dopuszczając się zamachu na osoby postronne, używając przy tym gazu pieprzowego oraz - w części przypadków - oddając strzały z broni pneumatycznej swoim zachowaniem narazili pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego za popełnione przestępstwa sprawcom może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności, przy czym w przypadku występku o charakterze chuligańskim sąd może orzec surowszy wymiar kary.

Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratury. Policjanci nadal ustalają dokładny przebieg zdarzenia oraz rolę poszczególnych uczestników. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.