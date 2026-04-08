Zarzut zabójstwa połączanego z rozbojem usłyszał 31-latek z Orzysza Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w świąteczny weekend w jednym z mieszkań w Orzyszu, gdzie pięciu mężczyzn spożywało alkohol. Po wyjściu trzech z nich 31-letni najemca lokalu dotkliwie pobił 51-latka, który z nim został, bo ten zachowywał się zbyt głośno. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł. Po wszystkim sprawca zabrał mu jeszcze z kieszeni pieniądze. Krótko po tym zdarzeniu policjanci zatrzymali czterech mężczyzn uczestniczących w tym zdarzeniu. 31-letni mieszkaniec Orzysza usłyszał zarzut zabójstwa połączonego z rozbojem. Grozi mu za to nawet dożywocie.

W niedzielny, świąteczny poranek, 05.04.2026 r., policjanci zostali powiadomieni o tym, że przed jednym z bloków w Orzyszu leży mężczyzna, który nie daje oznak życia. Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze, którzy potwierdzili zgłoszenie. Niestety mężczyzny nie udało się uratować.

Wyjaśniając przyczyny i okoliczności jego śmierci, funkcjonariusze pracując pod nadzorem prokuratora, ustalili, że wcześniej spożywał on alkohol wraz z czterema innymi mężczyznami, w mieszkaniu wynajmowanym przez 31-latka. W nocy trzech z nich opuściło lokal. Właściciel pozostał z 51-letnim znajomym, którego dotkliwie pobił najprawdopodobniej dlatego, że był za głośno. Działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia go życia doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności poprzez zadanie mu ciosów ręką i pięścią oraz ostrym przedmiotem w głowę. Do tego kopał go po całym ciele. W wyniku odniesionych obrażeń pokrzywdzony zmarł. Na koniec 31-latek zabrał z jego kieszeni pieniądze - 4 tys. zł.

Trzej zatrzymani mężczyźni zostali przesłuchani w charakterze świadków i zwolnieni. Czwarty z nich, 31-letni mieszkaniec Orzysza, usłyszał zarzut zabójstwa połączonego z rozbojem. Za popełnienie tego czynu grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 15 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego w Piszu 31-latek został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

