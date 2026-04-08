Pierwszaki znają te numery - Dzieci kontra oszuści! Najmłodsi uczą seniorów, jak nie dać się nabrać Data publikacji 08.04.2026 Coraz częściej przestępcy wykorzystują socjotechnikę, podszywając się pod bliskich lub pracowników instytucji, aby wyłudzić pieniądze. Zobacz materiał profilaktyczny przygotowany w ramach kampanii #ZnamTeNumery, w którym występują uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie i dowiedz się, jak nie stać się ofiarą oszustwa.

Oszustwa metodą „na znajomego”, „na policjanta” czy „na pracownika banku” to wciąż jedne z najczęstszych zagrożeń, z jakimi spotykają się mieszkańcy. Przestępcy działają pod presją czasu i emocji – proszą o pilną pożyczkę, podanie kodu z aplikacji bankowej lub przekazanie danych do bankowości elektronicznej.

W ramach kampanii profilaktycznej #ZnamTeNumery uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie pokazują we współpracy z lokalną telewizją oraz Komendą Powiatową Policji w Opatowie, jak wygląda mechanizm działania sprawców oraz na co zwrócić szczególną uwagę.

Dzieci przypominają swoim bliskim, że kluczowe jest zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku – nawet jeśli wiadomość lub telefon wydają się pochodzić od kogoś znajomego.

Pamiętaj:

zawsze weryfikuj tożsamość osoby proszącej o pieniądze – najlepiej kontaktując się z nią innym kanałem,

nie udostępniaj kodów z aplikacji bankowej ani danych do logowania,

nie działaj pod presją czasu – to najczęstsza metoda manipulacji,

w przypadku podejrzenia oszustwa natychmiast skontaktuj się z bankiem i Policją.

Apelujemy o rozwagę i dzielenie się wiedzą z bliskimi – szczególnie osobami starszymi, które najczęściej stają się celem oszustów.

Materiał został przygotowany w ramach kampanii #ZnamTeNumery, zainicjowanej przez Telewizję Puls i Komendę Główną Policji. Dzięki współpracy z mediami lokalnymi oraz placówkami oświatowymi zwiększamy świadomość społeczną w zakresie zagrożeń związanych z oszustwami oraz docieramy do szerszego grona odbiorców.

( KWP w Kielcach / kc)

