Pierwszaki znają te numery - Dzieci kontra oszuści! Najmłodsi uczą seniorów, jak nie dać się nabrać
Coraz częściej przestępcy wykorzystują socjotechnikę, podszywając się pod bliskich lub pracowników instytucji, aby wyłudzić pieniądze. Zobacz materiał profilaktyczny przygotowany w ramach kampanii #ZnamTeNumery, w którym występują uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie i dowiedz się, jak nie stać się ofiarą oszustwa.
Oszustwa metodą „na znajomego”, „na policjanta” czy „na pracownika banku” to wciąż jedne z najczęstszych zagrożeń, z jakimi spotykają się mieszkańcy. Przestępcy działają pod presją czasu i emocji – proszą o pilną pożyczkę, podanie kodu z aplikacji bankowej lub przekazanie danych do bankowości elektronicznej.
W ramach kampanii profilaktycznej #ZnamTeNumery uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie pokazują we współpracy z lokalną telewizją oraz Komendą Powiatową Policji w Opatowie, jak wygląda mechanizm działania sprawców oraz na co zwrócić szczególną uwagę.
Dzieci przypominają swoim bliskim, że kluczowe jest zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku – nawet jeśli wiadomość lub telefon wydają się pochodzić od kogoś znajomego.
Pamiętaj:
- zawsze weryfikuj tożsamość osoby proszącej o pieniądze – najlepiej kontaktując się z nią innym kanałem,
- nie udostępniaj kodów z aplikacji bankowej ani danych do logowania,
- nie działaj pod presją czasu – to najczęstsza metoda manipulacji,
- w przypadku podejrzenia oszustwa natychmiast skontaktuj się z bankiem i Policją.
Apelujemy o rozwagę i dzielenie się wiedzą z bliskimi – szczególnie osobami starszymi, które najczęściej stają się celem oszustów.
Materiał został przygotowany w ramach kampanii #ZnamTeNumery, zainicjowanej przez Telewizję Puls i Komendę Główną Policji. Dzięki współpracy z mediami lokalnymi oraz placówkami oświatowymi zwiększamy świadomość społeczną w zakresie zagrożeń związanych z oszustwami oraz docieramy do szerszego grona odbiorców.
(KWP w Kielcach / kc)
