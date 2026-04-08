Blisko 3 promile i jazda na felgach. Pijana kierująca zatrzymana w Piechowicach Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci ze Szklarskiej Poręby zatrzymali obywatelkę Czech, która prowadziła samochód osobowy, będąc nietrzeźwa. Badanie wykazało w jej organizmie blisko 3 promile alkoholu. Dodatkowo kobieta poruszała się pojazdem w stanie technicznym stwarzającym poważne zagrożenie – auto nie miało dwóch opon i jechało na samych felgach. Została zatrzymana i w trybie przyspieszonym sprawą zajmie się sąd.

W nocy z 5 na 6 kwietnia 2026 roku policjanci zostali powiadomieni o pojeździe jadącym ze Szklarskiej Poręby w kierunku Piechowic. Z samochodu miały odpadać elementy, a dodatkowo w oponach nie było powietrza. Funkcjonariusze szybko namierzyli wskazany samochód na jednej ze stacji paliw w Piechowicach.

Za kierownicą siedziała 49-letnia kobieta, która jak ustalili mundurowi przyjechała z Jablonca na wycieczkę. Od kierującej wyczuwalna była woń alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie.

W pojeździe brakowało dwóch opon, a jazda odbywała się na samych felgach. Stan samochodu stwarzał realne zagrożenie zarówno dla kierującej, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Kobieta została zatrzymana. Po wykonaniu niezbędnych czynności jej sprawą zajmię się sąd w trybie przyspieszonym. Samochód został zabezpieczony i odholowany na parking.

Policjanci apelują o rozsądek i odpowiedzialność na drodze. Nietrzeźwi kierowcy stanowią poważne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy - prowadzenie pojazdu po alkoholu może mieć tragiczne konsekwencje.