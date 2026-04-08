Zlikwidowana "dziupla" samochodowa Data publikacji 08.04.2026 Łęczyńscy kryminalni zlikwidowali ,,dziuplę" samochodową i zabezpieczyli dwa pojazdy marki Hyundai. Pojazdy zostały skradzione na terenie Warszawy. Ich wartość oszacowano na ponad 100 tys. zł. Do sprawy został zatrzymany 48-latek. Mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. W działaniach udział brali funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 48-latek jest poszukiwany przez warszawskich policjantów za groźby karalne.

W miniony czwartek kryminalni realizując posiadane informacje pojechali na teren jednego z magazynów na terenie powiatu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że w pomieszczeniach wynajmowanych przez mieszkańca Warszawy znajdują się pojazdy pochodzące z kradzieży.

Kiedy kryminalni pojechali we wskazane miejsce zauważyli mężczyznę, który natychmiast wsiadł do swojego auta i chciał odjechać. Policjanci mu to uniemożliwili. 48-letni mieszkaniec Warszawy został zatrzymany.

Kryminalni sprawdzili pomieszczenia, które wynajmował. Podczas przeszukania znaleźli dwa samochody marki Hyundai. Jeden pojazd nie miał tablic rejestracyjnych, z kolei drugi był częściowo zdemontowany. Oba auta w policyjnych systemach widniały jako skradzione na terenie Warszawy. Ich łączna wartość oszacowana została na ponad 100 tysięcy złotych. Pojazdy wraz z wieloma elementami samochodowymi zostały zabezpieczone.

W działaniach policjantów wspierali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie.

48-latek trafił do policyjnej celi. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest poszukiwany przez warszawskich policjantów za groźby karalne. Śledczy po zgromadzeniu materiałów dowodowych przedstawili mu zarzut paserstwa.

Zgodnie z obowiązującym prawem grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Lublinie / mw)