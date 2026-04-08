Zamknęli go w mieszkaniu i pobili do nieprzytomności Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj W minioną sobotę policjanci otrzymali zgłoszenie o pobiciu mężczyzny. 30-latek miał zostać siłą zamknięty w mieszkaniu i pobity. W tym samym dniu policjanci zatrzymali do tej sprawy 2 osoby. Wobec mężczyzn Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku na wniosek Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu.

W sobotę (4 kwietnia br.) przed godziną 9:00, dyżurny z komisariatu na śródmieściu, otrzymał zgłoszenie od mieszkanki Gdańska, że do jej domofonu zadzwonił mężczyzna, który najprawdopodobniej został pobity. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów. W rozmowie z funkcjonariuszami 30-latek powiedział, że został zaproszony pod pretekstem spożywania alkoholu do jakiegoś mieszkania. W mieszkaniu mężczyzna miał zostać pobity, wielokrotnie kopany po całym ciele i duszony. Następnie sprawcy ukradli mu gotówkę i papierosy. Po całym zdarzeniu mężczyźni wyszli do sklepu, a 30-latek został „pod opieką” 31-letniej kobiety, do której udało mu się uciec.

Wezwani na miejsce interwencji ratownicy medyczni podjęli decyzje o przewiezieniu mężczyzny do szpitala. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni ze Śródmieścia i Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringów i dzięki wnikliwej pracy operacyjnej ustalili, gdzie przebywają sprawcy tego przestępstwa. Po wejściu do mieszkania, kryminalni wspólnie z policjantami Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, zatrzymali w związku z tym zdarzeniem dwóch mężczyzn w wieku 30 i 39 lat. W mieszkaniu znajdował się również 38-latek, który był poszukiwany do odbycia kary 99 dni pozbawienia wolności, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

W poniedziałek Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, na wniosek prokuratury, podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy sprawców tego przestępstwa.