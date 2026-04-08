Pościg za skradzioną ciężarówką. Szybka akcja policjantów zakończona zatrzymaniem Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Dzięki sprawnym działaniom policjantów z tczewskiej jednostki Policji odzyskano skradziony w Bydgoszczy samochód ciężarowy o wartości ponad 160 tys. zł. 44-letni kierowca, który nie zatrzymał się do kontroli, został zatrzymany po pościgu i usłyszał prokuratorskie zarzuty.

W miniony weekend dyżurny tczewskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży pojazdu ciężarowego. Właściciel firmy z Bydgoszczy poinformował, że były pracownik zabrał kluczyki z sejfu, a następnie odjechał samochodem. Dzięki zamontowanemu w pojeździe nadajnikowi GPS możliwe było ustalenie jego lokalizacji.

Na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze z referatu patrolowo-interwencyjnego oraz zespołu wywiadowczego. Policjanci podjęli próbę zatrzymania kierującego, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. 44-letni mężczyzna jednak nie reagował i kontynuował jazdę.

o pościgu funkcjonariusze zatrzymali pojazd, wykorzystując bezpieczne wyhamowanie. Podczas działań policjanci musieli zadbać nie tylko o własne bezpieczeństwo, ale również o innych uczestników ruchu drogowego.

Tego typu interwencje wymagają dużego doświadczenia, opanowania i szybkiego podejmowania decyzji. Przebieg zdarzenia pokazuje profesjonalizm i skuteczność funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Wartość odzyskanego zestawu ciężarowego oszacowano na ponad 163 tys. zł. Pojazd wrócił już do właściciela.

44-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty kradzieży oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Policjanci przypominają, że za niezatrzymanie się do kontroli grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie mieszkańca Bydgoszczy zadecyduje sąd.