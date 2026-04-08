Policjant na wolnym udaremnił jazdę pijanemu kierowcy ciężarówki Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Sierż. Michał Sebb z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Gdyni-Chwarznie, w czasie wolnym od służby wykazał się czujnością i podjął skuteczną interwencję wobec nietrzeźwego 63-letniego kierowcy ciężarówki.

Zgłoszenie wpłynęło na numer alarmowy 112, od policjanta, który w czasie wolnym od służby zauważył niebezpieczny styl jazdy kierującego naczepą marki Scania. Tor jazdy pojazdu wskazywał, że kierujący może znajdować się pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz pozostawał w stałym kontakcie telefonicznym z policjantami Wydziału Ruchu Drogowego w Gdańsku, na bieżąco przekazując informacje o trasie pojazdu. Na wysokości rozwidlenia zjazdu Armii Krajowej w Gdańsku w kierunku centrum handlowego, kierujący stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne. Policjant natychmiast podjął interwencję zatrzymał ruch, a następnie pobiegł do pojazdu ciężarowego, otworzył kabinę, wyłączył silnik, zabezpieczył kluczyki i uniemożliwił dalszą jazdę kierującemu, wyprowadzając go z pojazdu. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze drogówki, którzy przejęli interwencję. Mężczyzna został przebadany alkomatem i jak się okazało wydmuchał prawie dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

63-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Mężczyzna odpowie za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Dzięki zdecydowanej reakcji policjanta będącego poza służbą udało się zapobiec potencjalnie poważnym konsekwencjom na drodze. Policja przypomina, że każdy przypadek podejrzenia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu należy niezwłocznie zgłaszać odpowiednim służbom.