Bankowcy dla CyberEdukacji: uważaj na oszustwo „na rekrutera” Data publikacji 09.04.2026 Powrót Drukuj Fałszywe oferty pracy i podszywanie się pod rekruterów to coraz częstszy sposób działania cyberprzestępców. Oszuści wykorzystują trudną sytuację na rynku pracy, chęć szybkiego znalezienia zatrudnienia oraz zaufanie do znanych marek i platform rekrutacyjnych. Pod pozorem atrakcyjnej oferty wyłudzają dane osobowe, pieniądze lub dostęp do bankowości elektronicznej.

W ramach kampanii Bankowcy dla CyberEdukacji powstał kolejny materiał wideo, który pokazuje, jak łatwo dać się zwieść pozornie profesjonalnemu procesowi rekrutacyjnemu i jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze, zanim będzie za późno:

Na czym polega oszustwo „na rekrutera”?

Oszuści kontaktują się z osobami poszukującymi pracy, podszywając się pod rekruterów znanych firm, agencji HR lub działów kadr. Zachęcające wiadomości często zawierają informację o „pozytywnej weryfikacji CV”, zaproszenie do szybkiej rozmowy lub ofertę pracy zdalnej o wyjątkowo korzystnych warunkach.

Proces „rekrutacji” bywa skrócony do minimum, a kandydat jest nakłaniany do natychmiastowego działania - przesłania skanów dokumentów, danych osobowych, numeru rachunku bankowego lub wniesienia opłaty za rzekome szkolenie, badania lekarskie czy wyposażenie do pracy. To pierwszy sygnał ostrzegawczy - uczciwi pracodawcy nigdy nie żądają takich płatności od kandydatów.

Jak działają oszuści?

Przestępcy stosują techniki socjotechniczne i budują wiarygodność, wykorzystując:

logotypy i nazwy prawdziwych firm,

fałszywe strony internetowe łudząco podobne do prawdziwych,

presję czasu („ostatnie miejsce”, „decyzja dziś”),

kontakt wyłącznie przez komunikatory, z pominięciem oficjalnych kanałów.

Schemat działania oszustów jest przemyślany i wieloetapowy. Po pierwszym kontakcie ofiara bywa proszona o niewielką wpłatę, która ma rzekomo potwierdzić udział w procesie rekrutacji. Następnie przestępcy żądają kolejnych przelewów, tłumacząc je „następnymi etapami rekrutacji” lub dodatkowymi formalnościami. Równolegle wyłudzają dane osobowe, a w niektórych przypadkach także informacje bankowe. Zdarza się również, że ofiara proszona jest o założenie nowego konta bankowego „do obsługi wynagrodzenia”, co w rzeczywistości może służyć do dalszych nielegalnych działań.

Celem oszustów są nie tylko pieniądze, ale również dane osobowe, które mogą zostać użyte do kradzieży tożsamości, zaciągania zobowiązań finansowych lub kolejnych wyłudzeń.

Nie daj się oszukać

Związek Banków Polskich oraz partnerzy kampanii apelują:

Sprawdzaj, czy rekruter kontaktuje się z oficjalnego adresu firmy lub agencji - fałszywe e maile często różnią się detalami.

Nigdy nie płać za udział w rekrutacji, szkoleniach czy „weryfikację” - uczciwi pracodawcy tego nie wymagają.

Uważaj na oferty obiecujące szybki i wysoki zarobek za proste czynności - to typowy wabik oszustów.

Nie zakładaj konta bankowego na prośbę „rekrutera” – to może być próba wciągnięcia Cię w nielegalne działania.

A jeśli padłeś ofiarą cyberoszusta - nie wstydź się i zgłoś to!

O kampanii

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Policji i banków. Jej celem jest edukowanie użytkowników internetu w zakresie cyberzagrożeń oraz budowanie świadomości, jak chronić siebie i swoich bliskich przed oszustami.