Policjanci odnaleźli wychłodzoną seniorkę Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Wałbrzyscy policjanci poszukiwali we wtorkowy przedpołudnie schorowanej 84-latki, która, nie informując najbliższej rodziny o swoich planach, wyszła z miejsca zamieszkania w Jabłowie i nie powróciła do domu. Bezpośrednio po zgłoszeniu przez rodzinę zaginięcia seniorki, funkcjonariusze rozpoczęli działania poszukiwawcze. Już po kilkudziesięciu minutach od pierwszej informacji mieszkanka powiatu wałbrzyskiego została odnaleziona przez policyjnych wywiadowców. Okazało się, że wpadła do rowu i nie była w stanie samodzielnie podnieść się z ziemi. Mundurowi udzielili poszkodowanej niezbędnej pierwszej pomocy i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego.

Przy każdym tego typu zdarzeniu powtarzamy, że zgłoszenia o zaginięciu policjanci traktują bardzo poważnie w ramach idei "Pomagamy i chronimy". Tym razem niezwłocznie po otrzymaniu po godzinie 11:00 takiej informacji od rodziny, dyżurny pierwszego komisariatu podjął decyzję o przygotowaniu działań poszukiwawczych.

Mundurowi będący już w służbie od razu zostali skierowani do Jabłowa. Policjanci wiedzieli, że kobieta, ze względu na swój wiek, nie mogła oddalić się za daleko od miejsca zamieszkania. Patrole pionu prewencji sprawdzały między innymi ciągi komunikacyjne i to był strzał w dziesiątkę. Już po kilkudziesięciu minutach od zgłoszenia funkcjonariusze ogniwa wywiadowczego, przy wsparciu policjantów prewencji, odnaleźli kobietę. Przemarznięta 84-latka leżała w przydrożnym rowie.

Kobieta miała dużo szczęścia, że najbliższy zgłosili na czas jej zaginięcie i dzięki tej informacji policjanci mogli natychmiast rozpocząć poszukiwania, co pozwoliło na uratowanie jej życia. Każda kolejna minuta mogła doprowadzić do wychłodzenia organizmu mieszkanki powiatu wałbrzyskiego, gdyż wczorajszy poranek był bardzo zimny.

Mundurowi w późniejszej rozmowie z 84-latką ustalili, że wyszła ona z mieszkania, by tylko wyrzucić śmieci, ale przewróciła się do rowu i nie była w stanie samodzielnie wstać. Po udzieleniu jej niezbędnej pierwszej pomocy policjanci przekazali kobietę zespołowi ratownictwa medycznego, który przewiózł seniorkę z miejsca zdarzenia do szpitala na badania.

Dewiza "Pomagamy i chronimy" to hasło i etos stanowiący fundament służby w Polskiej Policji. To pokazali wczoraj wałbrzyscy policjanci, dbając w tym przypadku o bezpieczeństwo i ochronę życia.