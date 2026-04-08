„Żart”, który mógł kosztować życie Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Interwencja w Jankowicach pokazała, jak poważne konsekwencje może mieć lekkomyślne korzystanie z numerów alarmowych. Nietrzeźwy mężczyzna zadzwonił, by sprawdzić, czy numer 997 jeszcze działa, przekazując przy tym niepokojące informacje. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Wczoraj około 22.30 policjanci zostali skierowani przez dyżurnego pszczyńskiej komendy do Jankowic, po zgłoszeniu dotyczącym mężczyzny, który skontaktował się z numerem alarmowym 997. Podczas rozmowy z dyspozytorem mężczyzna przekazywał przy tym niepokojące informacje, co wymagało natychmiastowej reakcji.

Na miejscu mundurowi zastali zgłaszającego, 40-letniego mieszkańca Pszczyny, który był wyraźnie nietrzeźwy. Mężczyzna przyznał, że wykonał połączenie „dla żartu”. W trakcie interwencji zachowywał się agresywnie, używał słów wulgarnych oraz nie stosował się do wydawanych poleceń, utrudniając policjantom prowadzenie czynności.

Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Z uwagi na zachowanie 40-latka, brak możliwości przekazania pod opiekę osoby najbliższej oraz realne zagrożenie dla życia i zdrowia, mężczyzna został doprowadzony do Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej celem wytrzeźwienia.

Za nieuzasadnione wezwanie służb, zakłócanie porządku publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych oraz niestosowanie się do poleceń policjanci sporządzili dokumentację do wniosku o ukaranie do sądu.

Apelujemy o odpowiedzialne korzystanie z numerów alarmowych. Każde bezpodstawne zgłoszenie może opóźnić udzielenie pomocy osobom, które naprawdę jej potrzebują.