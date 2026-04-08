Kryminalni ze Swarzędza rozbili grupę złodziei. W tle tony miedzi, narkotyki i nielegalne papierosy Data publikacji 08.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Swarzędzu zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o serię kradzieży i włamań na terenie gminy. Na ich koncie jest m.in. kradzież niemal 5 kilometrów przewodów miedzianych o wartości ponad 100 tysięcy złotych. Podczas realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli także narkotyki oraz ponad 40 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Kryminalni ze Swarzędza od pewnego czasu analizowali serię przestępstw przeciwko mieniu. Kluczowym wątkiem była kradzież blisko 5 tysięcy metrów przewodów miedzianych z terenu jednej z firm w Swarzędzu. Do zdarzenia doszło w lutym 2026 roku, kiedy zakład był zamknięty. Skradziony łup ważył około 1750 kilogramów, a jego wartość oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych.

Policjanci, pracując m.in . na zapisach monitoringu oraz ustaleniach operacyjnych, wytypowali osoby mogące mieć związek ze sprawą. Trop doprowadził ich do jednej z posesji w powiecie poznańskim. Podczas przeprowadzonej realizacji zatrzymano trzech mężczyzn - 32-latka oraz dwóch 35-latków.

Na miejscu funkcjonariusze odnaleźli część skradzionych przewodów. Kable były już pocięte i przygotowane do sprzedaży w skupach złomu. Kolejne fragmenty łupu znajdowały się w bagażnikach samochodów zaparkowanych na posesji.

W trakcie przeszukania z udziałem przewodnika psa służbowego oraz psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków, odnaleziono również środki odurzające. Dodatkowo zabezpieczono ponad 40 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy, co naraziło Skarb Państwa na straty sięgające blisko 70 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków. To jednak nie koniec ustaleń. Policjanci zabezpieczyli także części samochodowe pochodzące z kradzieży.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił powiązać podejrzanych z kolejnymi przestępstwami. Mężczyźni mieli odpowiadać m.in. za kradzież dziewięciu butli gazowych ze sklepu budowlanego przy ul. Poznańskiej w Swarzędzu. W tym przypadku sprawcy najpierw włamali się do stojaka, w którym przechowywano butle. Straty oszacowano na blisko 3 tysiące złotych – całe mienie zostało odzyskane.

Dodatkowo dwóch z zatrzymanych usłyszy zarzuty związane z włamaniem do garażu, skąd skradziono motorower Simson, 120 metrów przewodów oraz skrzynkę elektryczną. Wartość strat w tej sprawie wyniosła około 15 tysięcy złotych. Skradziony pojazd również został odzyskany przez policjantów.

Wszyscy trzej mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Usłyszeli zarzuty kradzieży, kradzieży z włamaniem, posiadania narkotyków oraz przestępstw skarbowych. Najmłodszy z nich odpowie w warunkach recydywy. Dwóm 35-latkom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast 32-latkowi nawet do 15 lat.

Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania oraz zarzuty.