Ponad 7 kilogramów narkotyków zabezpieczonych przez Kryminalnych z Gryfic Data publikacji 09.04.2026 Powrót Drukuj Kryminalni z Gryfic zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. W sprawie zatrzymano 31-letniego mieszkańca Gminy Gryfice, który usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej na terenie powiatu gryfickiego ustalili, że jeden z mieszkańców Gminy Gryfice może posiadać znaczne ilości środków odurzających. W wyniku podjętych działań funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego mężczyznę.

Do zatrzymania doszło w godzinach porannych, gdy 31-latek opuszczał klatkę schodową budynku, w którym mieszkał, Następnie kryminalni przeprowadzili przeszukanie jego mieszkania oraz pomieszczenia piwnicznego.

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli środki odurzające ukryte m.in. w plecaku oraz w pomieszczeniu piwnicznym. W działaniach wykorzystano również psa służbowego wyszkolonego do wyszukiwania zapachu narkotyków.

Policjanci zabezpieczyli ponad 7,8 kilograma haszyszu, marihuanę o wadze blisko 66 gramów oraz kokainę o wadze ponad 9 gramów.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, gdzie wykonano z nim dalsze czynności procesowe. Usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Gryficach zastosował wobec 31-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Szczecinie / kp)

