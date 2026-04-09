Matka i jej partner zaatakowani młotkiem – syn w areszcie Data publikacji 09.04.2026 Dożywocie grozi 19-latkowi, który zaatakował młotkiem matkę i jej partnera. Zaatakowanemu mężczyźnie udało się uciec do jednego z pokoi i zawiadomić policję. Żoliborscy policjanci natychmiast przybyli na miejsce, udzielili pierwszej pomocy osobom pokrzywdzonym i zatrzymali sprawcę. Pokrzywdzeni zostali przewiezieni do szpitali, a policjanci przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady i ustalili świadków zdarzenia. Po zebraniu materiału dowodowego 19-latek usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa matki i jej partnera. Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

W nocy (z 08/09.04. 2026 r.) żoliborscy policjanci otrzymali wezwanie na interwencję. Okazało się, że 19-latek zaatakował młotkiem matkę i jej partnera. Do ataku doszło podczas snu pokrzywdzonych.

Z informacji jaką uzyskali policjanci wynikało, że w pewnym momencie partnerowi matki udało się uciec do jednego z pokoi i wezwać służby ratunkowe.

Na miejscu policjanci znależli nieprzytomną kobietę i mężczyznę z licznymi obrażeniami. Obojgu udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej. 19-latek został zatrzymany. Pokrzywdzeni zostali przewiezieni do szpitali.

Policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej przeprowadzili czynności procesowe, między innymi oględziny mieszkania, zabezpieczyli ślady oraz ustalali świadków wydarzenia.

Po zebraniu całego materiału dowodowego 19-latek usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa matki oraz jej konkubenta. Na wniosek żoliborskiej prokuratury sąd zastosował wobec niego areszt na okres dwóch miesięcy. Mężczyźnie grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz.