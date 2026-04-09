Policjanci odnaleźli mężczyznę w kryzysie emocjonalnym Data publikacji 09.04.2026 Natychmiastowe działanie i determinacja policjantów z Rypina pozwoliły w porę odnaleźć młodego mężczyznę, którego życie było zagrożone. Pamiętajmy, jeśli potrzebujemy pomocy nie wstydźmy się o nią poprosić. Dostępne są całodobowe, bezpłatne formy wsparcia.

W miniony poniedziałek (6.04.26) dyżurny rypińskiej Policji odebrał niepokojące zgłoszenie z centrum powiadamiania ratunkowego. Na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który prawdopodobnie po zażytych środkach, znajdował się w stanie zagrażającym życiu. Mężczyzna nie był w stanie określić, gdzie dokładnie się znajduje, przekazał jedynie, że jest w okolicy ambony myśliwskiej na terenie jednej z miejscowości w gminie Rogowo.

Policjanci natychmiast udali się we wskazany rejon. Tam nawiązali kontakt z operatorem centrum, który cały czas był w kontakcie z mężczyzną. Funkcjonariusze włączyli więc sygnały świetlne i dźwiękowe. Gdy operator powiedział policjantom, że prawdopodobnie są blisko, ci zauważyli ambony myśliwskie. Z uwagi na teren leśny mundurowi dalszą drogę musieli pokonać pieszo. Gdy pobiegli pod jedną z ambon, znaleźli tam poszukiwanego mężczyznę. Był przemarznięty i nie można było nawiązać z nim kontaktu. Policjanci okryli go kocem i doprowadzili do karetki pogotowia.

Sytuacja ta pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja w przypadkach kryzysowych. Takim działaniem wykazali się rypińscy policjanci, którzy natychmiast i z pełnym zaangażowaniem odpowiedzieli na wezwanie o pomocy.

Policjanci przypominają!

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia znajduje się w kryzysie emocjonalnym, czuje się samotny, bezradny, przytłoczony problemami, nie bój się prosić o pomoc.

Jeden telefon może uratować życie!



Dostępne są całodobowe, bezpłatne formy wsparcia:

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu całodobowo

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00