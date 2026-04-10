Policjanci ruchu drogowego doskonalą technikę jazdy samochodem i motocyklem Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj W dniach 8–9 kwietnia 2026 r. na terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Bednary Driving City zrealizowano równolegle dwa istotne projekty szkoleniowe: „Pomagamy i chronimy - ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu w kontroli ruchu drogowego oraz dodatkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” oraz „Pomagamy i chronimy - samochody osobowe oznakowane o podwyższonych parametrach dla pionu ruchu drogowego”.

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS). Łączna wartość dofinansowania wynosi 67 327 849,64 zł.

W ramach pierwszego projektu realizowane jest kompleksowe szkolenie dla 463 policjantów ruchu drogowego w zakresie doskonalenia techniki jazdy motocyklem szosowym. Równolegle prowadzone są zajęcia w drugim projekcie, obejmujące doskonalenie techniki jazdy samochodem osobowym o podwyższonych parametrach dla 406 policjantów ruchu drogowego.

Szkolenia są podzielone na część teoretyczną i praktyczną, a zakres tematyczny obejmuje m.in.:

technikę pokonywania zakrętów,

hamowanie awaryjne oraz reakcję na nagłe zagrożenia,

jazdę w kolumnie, w tym symulacje eskort policyjnych,

doskonalenie umiejętności kierowania pojazdem z różnymi prędkościami i w zróżnicowanych warunkach przyczepności nawierzchni.

Celem przeprowadzonych szkoleń jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach poprzez doskonalenie umiejętności policjantów, którzy na co dzień pełnią służbę w wymagających warunkach ruchu drogowego.

9 kwietnia br. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp . Roman Kuster oraz Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP insp. dr Krzysztof Dymura, którym towarzyszyli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut oraz naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu mł. insp. Karol Sekula, osobiście obserwowali przebieg zajęć. Rozmawiali także z uczestnikami na temat ich doświadczeń i wrażeń związanych ze szkoleniem.

Uczestnicy szkolenia podkreślali wysoki poziom merytoryczny i praktyczny zajęć, zwracając uwagę na możliwość doskonalenia umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistej służby.

Realizacja obu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej stanowi kolejny krok w kierunku budowy nowoczesnej, profesjonalnej i skutecznej Policji, wykorzystującej wsparcie funduszy europejskich do podnoszenia jakości służby na rzecz obywateli oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP )

Film: KWP w Poznaniu