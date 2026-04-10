Agresywny napastnik zatrzymany. 43-latek usłyszał szereg zarzutów Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach zatrzymali 43-letniego mężczyznę podejrzanego o szereg poważnych przestępstw, w tym rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sprawca działał agresywnie, pozbawił wolności pokrzywdzoną i zmusił ją do określonego zachowania. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Na początku marca do katowickiej komendy zgłosiła się kobieta, która zawiadomiła o zdarzeniu, do jakiego doszło kilka dni wcześniej. Po zakończonych zakupach w jednym z centrów handlowych, gdy siedziała już w swoim samochodzie, na tylne siedzenie wtargnął zamaskowany mężczyzna. Napastnik przycisnął ją do fotela i przyłożył nóż do jej szyi.

Sprawca zachowywał się agresywnie. W pewnym momencie, gdy kobieta próbowała się uwolnić, zranił jej nadgarstek. Napastnik zmusił ją do wyjechania z parkingu i skierowania się na polną drogę w Piekarach Śląskich. Tam przestraszona kobieta wydała mu 2 600 złotych. Mężczyzna zabrał również jej dowód osobisty, jako zabezpieczenie przed ewentualnym zgłoszeniem zajścia organom ścigania, po czym kazał się odwieźć w inne miejsce i się oddalił.

Sprawą natychmiast zajęli się policjanci wydziału kryminalnego katowickiej komendy. Jak ustalili, pokrzywdzona nie zgłosiła zdarzenia od razu z obawy o swoje bezpieczeństwo. Intensywne działania kryminalnych, czynności operacyjne i procesowe oraz analiza nagrań z monitoringu pozwoliły już kilkanaście godzin po zgłoszeniu ustalić wizerunek i miejsce pobytu sprawcy.

Podczas zatrzymania 43-letni Chorzowianin podjął próbę ucieczki, jednak szybko został obezwładniony przez policjantów. W trakcie przeszukania jego mieszkania kryminalni odnaleźli dokument tożsamości pokrzywdzonej, część skradzionych pieniędzy oraz odzież, w której dokonał napaści.

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ i usłyszał zarzut pozbawienia wolności, zmuszania przemocą do określonego zachowania, rozboju przy użyciu noża oraz spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonej. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec 43-latka trzymiesięczny areszt tymczasowy. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.