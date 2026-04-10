Kobieta zignorowała ograniczenie prędkości i zakaz wyprzedzania - efekt 2 tysiące złotych mandatu karnego i 26 punktów karnych Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj Dolnośląscy policjanci prowadząc kontrole drogowe zatrzymali kierującą Fordem kobietę. Wyprzedzała na zakazie i przekroczyła prędkość o 50 km/h poza terenem zabudowanym. Kobieta straciła prawo jazdy i otrzymała mandant w wysokości 2 tys.zł.

W środę 8 kwietnia br., funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzili kontrole na odcinku drogi krajowej K-35, przy wykorzystaniu radiowozu nieoznakowanego.

W trakcie prowadzonych czynności uwagę policjantów przykuła kierująca samochodem osobowym marki Ford, która wykonała manewr wyprzedzania w miejscu obowiązywania zakazu. Pomiar prędkości potwierdził, że kobieta przekroczyła prędkość. Urządzenie pomiarowe wykazało prędkość 131 km/h , na ograniczeniu do 90 km/h.

Na tej podstawie mundurowi postanowili zatrzymać kobietę i przeprowadzić kontrolę drogową. W związku z popełnianym wykroczeniem kierująca otrzymała mandat karny w wysokości 2 tysięcy złotych i 26 punktów karnych. Kierująca straciła prawo jazdy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierujący pojazdem jest zobowiązany jechać z bezpieczną prędkością i panować nad pojazdem.

Każdy kierowca powinien wziąć pod uwagę również pozostałe czynniki takie jak: umiejętności i doświadczenie kierującego.

( KWP we Wrocławiu /aw)

