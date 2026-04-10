STOP Agresji Drogowej! Niebezpieczne wyprzedzanie „na trzeciego” - apel o rozsądek na drodze Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj Na skrzynkę „Stop agresji drogowej” wciąż trafiają materiały pokazujące skrajnie nieodpowiedzialne zachowania kierowców. Tym razem publikujemy dwa nagrania, na których widać szczególnie niebezpieczne manewry wyprzedzania „na trzeciego”.

Do pierwszego zdarzenia doszło 27 marca br. na drodze krajowej nr 91, za miejscowością Grzywna w kierunku Łysomic. Kierujący Volkswagenem wyprzedzał „na trzeciego” zmuszając innego uczestnika ruchu drogowego do zjechania na pobocze.

Druga sytuacja miała miejsce 5 kwietnia br., tym razem na DK 10, na wysokości Torunia. Tam kierujący samochodem Toyota również wyprzedzał „na trzeciego” i zmusił innego kierującego do zjechania na pobocze.

Na opublikowanych filmach widać sytuacje, w których tylko dzięki szybkiej reakcji innych kierowców udało się uniknąć czołowego zderzenia. W takich przypadkach często decydują ułamki sekund.

Tego typu zachowania stanowią jedno z największych zagrożeń w ruchu drogowym. Podejmując ryzykowną decyzję o wyprzedzaniu bez zapewnienia sobie odpowiedniej widoczności i miejsca do wykonania manewru, narażamy nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych uczestników ruchu. Zagrożeni są zarówno ci jadący z przeciwka jak i wyprzedzani.

Brawurowe zachowanie kierowców to nie tylko brak kultury, ale również rażące łamanie przepisów. Za wykroczenie ukazane na nagraniu grozi mandat karny w wysokości do 5000 zł i 10 punktów karnych. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych.



Po raz kolejny apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Każdy nieodpowiedzialny manewr może zakończyć się dramatem.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom, które reagują na niebezpieczne zachowania i przesyłają materiały na skrzynkę „Stop agresji drogowej”. Dzięki temu możliwe jest eliminowanie z ruchu kierowców stwarzających zagrożenie dla innych.

( KWP w Bydgoszczy / mw)