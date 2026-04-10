Nieletni odpowie za 24 oszustwa na terenie całej Polski Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj Zakończyła się sprawa 16-latka, który dopuścił się aż 24 oszustw internetowych. Straty jakie spowodował w mieniu przekraczają kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ustalenie i zatrzymanie podejrzanego było możliwe dzięki skutecznej i żmudnej pracy funkcjonariuszy zajmujących się przestępczością gospodarczą z łęczyckiej komendy.

Nieznany sprawca swój przestępczy proceder rozpoczął na początku 2025 roku za pośrednictwem Internetu. W części przypadków oferował do sprzedaży hulajnogi, konsole do gier na popularnym portalu handlowym. Po otrzymaniu płatności za pomocą kodów BLIK towaru nie wysyłał, a pieniądze natychmiast wypłacał z bankomatów. Ustalono, że w ten sposób oszukał co najmniej kilkanaście osób. Nieletni włamywał się również na konta użytkowników portalu Facebook, a następnie podszywał się pod ich właścicieli. Wysyłał do znajomych wiadomości z prośbą o pilną pomoc finansową i wyłudzał kody BLIK, które następnie wykorzystywał do wypłaty gotówki. Ofiary tych przestępstw zgłaszali się do jednostek Policji na terenie całego kraju.

Między innymi byli to mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, podlaskiego.

Ustaleniem sprawcy zajęli się policjanci z łęczyckiej komendy, kiedy dotarła do nich informacja, że na terenie powiatu doszło do wypłaty gotówki w jednym z bankomatów. Zbierając dowody w tej sprawie oraz analizując kolejne materiały spływające z jednostek Policji z całego kraju, kryminalni ustalili tożsamość sprawcy. 16-letni mieszkaniec powiatu łęczyckiego został zatrzymany.

Nieletni odpowie za 24 przestępstwa dotyczące oszustw na terenie całej Polski. Na początku kwietnia 2026 roku sąd rodzinny zobowiązał podejrzanego do zwrotu kosztów strat poniesionych przez pokrzywdzonych przestępstwem.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas transakcji internetowych oraz o nieudostępnianie kodów BLIK osobom trzecim, nawet jeśli prośba pochodzi rzekomo od znajomego. Dbajmy o bezpieczeństwo swoich danych oraz hasła, tak aby inne osoby nie mogły wejść w ich posiadanie.