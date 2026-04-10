Czujny także po służbie Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj Policjantem jest się nie tylko w mundurze. Czujność, doświadczenie i odpowiedzialność towarzyszą funkcjonariuszom każdego dnia. Dowodem na to jest postawa aspiranta sztabowego Pawła Kubasiaka z Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, który w czasie wolnym od służby przyczynił się do zatrzymania osoby poszukiwanej.

8 kwietnia 2026 roku w centrum Radomska, przy ulicy Kościuszki, funkcjonariusz przebywając poza służbą zauważył mężczyznę, którego rozpoznał jako osobę poszukiwaną. Nie pozostał obojętny - zachował czujność, obserwował jego zachowanie i niezwłocznie powiadomił dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Na miejsce skierowany został patrol, który potwierdził przekazane informacje. 41-letni mężczyzna został zatrzymany. Jak się okazało, był poszukiwany za wcześniej popełnione przestępstwa, między innymi pobicia oraz kierowanie gróźb karalnych. Zatrzymany trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.

Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że policyjny mundur to nie tylko element służbowego wyposażenia, ale przede wszystkim odpowiedzialność i gotowość do działania. Nawet po jego zdjęciu funkcjonariusze nie przestają być czujni. Doświadczenie, instynkt i poczucie obowiązku sprawiają, że reagują zawsze wtedy, gdy jest to potrzebne.

Policjantem jest się po prostu zawsze.