Profesjonalizm i empatia - białobrzescy policjanci pomogli ciężarnej w stanie zagrożenia Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj Wielkanocny poniedziałek okazał się dla policjantów z Białobrzegów dniem prawdziwej próby i dowodem na to, że policyjna służba to nie tylko reagowanie na wykroczenia, lecz przede wszystkim niesienie pomocy w chwilach, gdy ważą się ludzkie życie i zdrowie. Dzięki błyskawicznej, pełnej empatii reakcji asp. szt. Albina Błaszczyka i mł. asp. Anny Górki, ciężarna kobieta znajdująca się w stanie zagrożenia, trafiła pod specjalistyczną opiekę na czas, a jej poruszające podziękowania stały się świadectwem ogromnego profesjonalizmu i serca funkcjonariuszy.

W Wielkanocny poniedziałek policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach pełnili służbę na drogach powiatu. Podczas kontroli zatrzymali kierującą, która przekroczyła prędkość. Szybko okazało się, że kobieta wiozła swoją ciężarną siostrę do szpitala, gdyż jej stan gwałtownie się pogorszył, a ciąża była poważnie zagrożona.

Sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Funkcjonariusze bez chwili wahania przystąpili do działania: wezwali karetkę pogotowia, udzielili kobiecie niezbędnej pomocy przedmedycznej oraz zadbali o jej komfort psychiczny, wspierając ją i uspokajając w tych wyjątkowo trudnych chwilach. Dzięki ich zdecydowanej postawie ciężarna bardzo szybko trafiła pod opiekę specjalistów. Poród nastąpił w 24. tygodniu ciąży i czas reakcji miał kluczowe znaczenie.

9 kwietnia br. do Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach wpłynął list z podziękowaniami od kobiety, której funkcjonariusze udzielili pomocy. W swoim piśmie podkreśliła, że policjanci działali „fachowo, z empatią, spokojem i wyrozumiałością”, dzięki czemu błyskawicznie znalazła się w szpitalu. Zaznaczyła, że ich reakcja zwiększyła szanse na przeżycie jej i jej dziecka.

Jak sama przyznała, była przerażona i zestresowana, jednak obecność i wsparcie policjantów pozwoliły jej przetrwać tę niezwykle trudną sytuację. „To, co zrobili policjanci, jest nie do ocenienia” - napisała, wyrażając głęboką wdzięczność.

Ta historia jest wyjątkowym przypomnieniem, że Policja to nie tylko formacja dbająca o bezpieczeństwo na drogach i ulicach. To przede wszystkim ludzie gotowi nieść pomoc w sytuacjach, od których zależy ludzkie zdrowie i życie.

Empatia, zaangażowanie i profesjonalizm, jakie wykazali asp. szt. Albin Błaszczyk oraz mł. asp. Anna Górka, są najlepszym dowodem na to, jak ważną rolę pełnią policjanci w naszym społeczeństwie.