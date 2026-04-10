19-latka odebrała milion złotych od oszukanego seniora. Wpadła na gorącym uczynku! Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci ze Świdnika zatrzymali na gorącym uczynku 19-letnią obywatelkę Ukrainy, która odebrała milion złotych od oszukanego metodą na inwestycję seniora. Kobieta dwukrotnie pojawiła się w umówionych miejscach. Za pierwszym razem odebrała ponad 300 000 złotych, a kilka dni później 700 000 złotych. Wtedy została zatrzymana przez kryminalnych, którzy zabezpieczyli również przekazane pieniądze. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Świdniku zastosował wobec 19-latki środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Grozi jej kara do 10 lat więzienia.

Sprawa dotyczy 76-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego, który padł ofiarą oszustów. Dwa lata temu mężczyzna natrafił w serwisie społecznościowym na ogłoszenie zachęcające do inwestowania. Wkrótce skontaktowała się z nim kobieta, podająca się za opiekuna inwestycyjnego. Pod jej kierunkiem pokrzywdzony stopniowo angażował się w kolejne inwestycje, początkowo na rynku polskim, a następnie zagranicznym, m.in. tureckim i argentyńskim.

W trakcie całego procederu mężczyzna kilkukrotnie przekazywał gotówkę osobom wskazanym przez rozmówczynię. Do spotkań dochodziło w umówionych miejscach na terenie powiatu świdnickiego, a przekazanie pieniędzy odbywało się po uprzednim ustaleniu hasła.

Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy ustalono, że dojdzie do kolejnej próby przekazania gotówki. Tym razem pokrzywdzony przygotował 700 tysięcy złotych. W momencie przekazania pieniędzy 19-letniej kobiecie policjanci zatrzymali ją chwilę po odebraniu pieniędzy.

Zatrzymana odpowie za udział w oszustwie. Okazało się, że kobieta kilka dni wcześniej odebrała od tego samego mężczyzny pieniądze w kwocie ponad 300 tysięcy złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w celu ustalenia wszystkich osób zaangażowanych w przestępczy proceder.

19-latka została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Świdniku, gdzie usłyszała zarzuty oszustwa. W związku z mieniem znacznej wartości grozi jej do 10 lat więzienia. Prokurator wystąpił również z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Świdniku o tymczasowe aresztowanie podejrzanej. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Apelujemy o ostrożność przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, szczególnie w przypadku ofert znalezionych w internecie. Oszuści często wykorzystują zaufanie i brak doświadczenia, doprowadzając swoje ofiary do utraty znacznych oszczędności.