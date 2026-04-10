Plan oszusta przerwany w ostatniej chwili. 25-latek w areszcie Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj To miał być kolejny „pewny” scenariusz oszustów działających metodą „na pracownika banku”. Strach, presja czasu i szybkie przekazanie gotówki. Na szczęście plan zakończył się porażką. Dzięki przytomności 40-letniej mieszkanki powiatu ząbkowickiego oraz zdecydowanej reakcji policjantów, 25-letni mieszkaniec Wrocławia został zatrzymany w chwili, gdy czekał na odbiór niemal 40 tysięcy złotych. Zatrzymany usłyszał zarzuty i na najbliższe trzy miesiące trafił do aresztu tymczasowego.

Do zdarzenia doszło 2 kwietnia br. w godzinach wieczornych. Około 20.00 mieszkanka powiatu ząbkowickiego odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika banku. Rozmówca poinformował ją, że jej oszczędności są zagrożone, a jedynym sposobem ich zabezpieczenia jest natychmiastowe przygotowanie gotówki i przekazanie jej wskazanej osobie.

Schemat działania sprawcy wpisywał się w znany mechanizm przestępczy, oparty na wywołaniu poczucia zagrożenia i presji czasu. Oszust konsekwentnie budował narrację, której celem było skłonienie kobiety do podporządkowania się jego poleceniom. Liczył na emocje, pośpiech i brak weryfikacji informacji.

Tym razem jednak trafił na zdecydowaną i świadomą osobę. 40-latka zachowała zimną krew i nie wzbudzając podejrzeń sprawcy, poinformowała o całej sytuacji Policję.

Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich natychmiast podjęli interwencję. Pojechali w miejsce, w którym miało dojść do przekazania pieniędzy. W godzinach późnowieczornych, przy ograniczonym ruchu, prowadzili obserwację terenu. Ich uwagę zwrócił mężczyzna, którego zachowanie odbiegało od typowego i wskazywało, że może on oczekiwać na kontakt z pokrzywdzoną.

Policyjne doświadczenie i właściwa ocena sytuacji pozwoliły trafnie wytypować 25-letniego mieszkańca Wrocławia jako osobę zaangażowaną w przestępczy proceder. Mężczyzna został zatrzymany. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu usiłowania oszustwa i próby wyłudzenia blisko 40 tysięcy złotych.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Opisane zdarzenie to kolejny dowód na to, że przestępcy nieustannie modyfikują swoje metody działania, jednak ich schematy wciąż opierają się na manipulacji i presji. Dlatego tak ważna jest świadomość i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

nie przekazuj gotówki ani kosztowności osobom, których tożsamości nie jesteś w stanie zweryfikować;

nie podejmuj decyzji finansowych pod wpływem presji czasu lub emocji;

nie instaluj aplikacji wskazanych przez nieznane osoby kontaktujące się telefonicznie;

nie ufaj informacjom wyświetlanym na ekranie telefonu;

zawsze samodzielnie kontaktuj się z bankiem, korzystając z oficjalnych danych kontaktowych;

w przypadku podejrzenia oszustwa natychmiast powiadom Policję.

( KWP we Wrocławiu / mw)

Film Plan oszusta przerwany w ostatniej chwili. 25-latek w areszcie Nazwa Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Plan oszusta przerwany w ostatniej chwili. 25-latek w areszcie Nazwa (format mp4 - rozmiar 18.83 MB)