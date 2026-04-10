Ogólnopolski konkurs „Odblaskowa szkoła” 2025 rozstrzygnięty Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj Komisja konkursowa Komendanta Głównego Policji wyłoniła ogólnopolskiego laureata konkursu, którym została Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wielkopolskim.

Posiedzenia komisji odbyły się w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Laureat został wyłoniony spośród zwycięzców etapów wojewódzkich wskazanych przez Wydziały Ruchu Drogowego wszystkich Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji.

W edycji 2025 udział wzięło 1371 szkół z całej Polski. W ramach działań konkursowych 190 765 uczniów zostało wyposażonych w kamizelki odblaskowe, a 241 874 w elementy odblaskowe. Zapewnienie dzieciom widoczności na drodze było jednym z kluczowych elementów wysoko ocenianych przez komisję.

Celem konkursu "Odblaskowa szkoła" jest zwiększenie zaangażowania dyrektorów szkół podstawowych, władz samorządowych oraz rodziców w zakresie wyposażania uczniów w elementy odblaskowe oraz ich stosowania, a także promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie wśród najmłodszych uczestników ruchu.

Dziękujemy wszystkim szkołom za zaangażowanie, pomysłowość i aktywne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Szczególne gratulacje kierujemy do laureata ogólnopolskiego oraz zwycięzców na poziomie wojewódzkim.