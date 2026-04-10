Wnioski o wydalenie z Polski 5 obcokrajowców za liczne naruszenia prawa Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj Od początku kwietnia tego roku policjanci bialskiej komendy i podległych komisariatów skierowali 5 wniosków do Placówek Straży Granicznej o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu do kraju pochodzenia. W trzech przypadkach wnioski dotyczyły pijanych kierowców. Wśród zatrzymanych znalazł się także 19-letni obywatel Ukrainy, który nie zatrzymał się do kontroli oraz popełnił szereg wykroczeń drogowych. 19-latek opuścił już terytorium RP.

W przypadku 19-letniego obywatela Ukrainy młodzieniec został zatrzymany w miniony weekend. Policjanci bialskiej drogówki pełniąc służbę na krajowej dwójce w miejscowości Styrzyniec zwrócili uwagę na kierowcę Audi, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość oraz wyprzedzał na skrzyżowaniu. Mundurowi postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej. Ten jednak ani myślał ponieść konsekwencję swoich czynów. Nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe kontynuując ucieczkę. W jej trakcie wjechał na drogę gruntową i pole orne, gdzie razem z pasażerem porzucili auto i próbowali kontynuować ucieczkę pieszo.

Tam zostali zatrzymani przez mundurowych. Wówczas okazało się, że za kierownicą Audi siedział 19-latek, natomiast razem z nim podróżował 22-latek, obywatele Ukrainy. Młodszy z mężczyzn tłumaczył, że nie zatrzymał do kontroli, gdyż nie posiada uprawnień do kierowania a auto, którym podróżował nie posiadało badań technicznych i ubezpieczenia. Natomiast na koncie 22-latka widniała zastępcza kara aresztu za przestępstwo narkotykowe.

W trzech przypadkach wnioski dotyczyły kierujących zatrzymanych „na podwójnym gazie”. W przypadku 48-letniego obywatela Białorusi zatrzymanego na DK-68 w miejscowości Wólka Dobryńska kierował ciężarowym marki DAF mając w organizmie niemal 2 promile alkoholu. Mężczyźni mieli również na „swoim koncie” wcześniejsze konflikty z prawem.

Policjanci zdecydowali o wystąpieniu do Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej oraz Terespolu z wnioskami o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu do kraju pochodzenia z uwagi na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej.