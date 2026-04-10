Tymczasowy areszt za zabójstwo. 31-latek zatrzymany przez krasnostawskich policjantów Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj W sprawie zabójstwa 32-latka z gminy Kraśniczyn kryminalni zatrzymali 31-latka. Mężczyzna w prokuraturze usłyszał już zarzut zabójstwa i będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

7 kwietnia br. dyżurny krasnostawskiej komendy Policji został powiadomiony przez mieszkańca gminy Kraśniczyn o znalezieniu zwłok w jednym z domów.

Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili zgłoszenie. W budynku należącym do 71-letniego właściciela znaleziono ciało 32-letniego mieszkańca gminy Kraśniczyn. Na głowie i ciele mężczyzny znajdowały się liczne obrażenia.

Czynności na miejscu zdarzenia prowadzone były pod nadzorem Prokuratora Rejonowego w Krasnymstawie. W toku podjętych działań śledczy ustalili, że 5 kwietnia w domu 71-latka przebywali dwaj mężczyźni, 32-latek i 31-latek. Młodsi mężczyźni spożywali alkohol. W czasie spotkania 31-latek zadał 32-latkowi liczne obrażenia, w wyniku których mężczyzna zmarł. Jak ustalili policjanci, przyczyną śmierci mężczyzny były liczne obrażenia głowy.

Policjanci podjęli intensywne czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy. W działania zaangażowani byli funkcjonariusze wszystkich pionów Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie. Wsparcia udzielili także kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Już po kilku godzinach, w miejscowości Kraśniczyn, operacyjni zatrzymali podejrzewanego 31-latka. Mężczyzna był nietrzeźwy. Został doprowadzony do komendy i osadzony w policyjnym areszcie.

