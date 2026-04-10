Sprzedawał narkotyki dzieciom. Został zatrzymany przez gdańskich policjantów. Konsekwencje poniosą też dwie 13-latki Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Oruni zatrzymali 18-latka, który udzielał środki odurzające nieletnim, a następnie jedna z 13-latek sprzedawała je rówieśnikom. W minioną sobotę Sąd Rejonowy w Gdańsku, na wniosek Prokuratury, podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Teraz grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

W środę, 1.04.2026 r., policjanci z Komisariatu Policji I w Gdańsku otrzymali zgłoszenie o tym, że 13-latka ma sprzedawać środki odurzające swoim rówieśnikom. Sprawą natychmiast zajęli się policjanci z Komisariatu Policji w Oruni. Funkcjonariusze przeszukali dom 13-latki, przesłuchali świadków, a także przeprowadzili szereg czynności operacyjnych. W trakcie przeprowadzonych czynności 13-latka przyznała się do udzielania substancji psychotropowych rówieśnikom, a policjanci dotarli do pozostałych osób, które kupiły od dziewczynki środki odurzające w postaci mefedronu.

Sprawa została potraktowana priorytetowo przez policjantów z wydziału kryminalnego, którzy współpracując z policjantami od problematyki nieletnich i patologii dotarli do podejrzewanego o sprzedaż narkotyków nieletnim i obrót znaczną ilością narkotyków. 18-letni mężczyzna został zatrzymany w miniony piątek w jednym z mieszkań na ternie gminy Żukowo. Usłyszał już zarzuty, za które grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności. Następnego dnia mężczyzna stanął przed sądem, który na wniosek prokuratury podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy.

W związku z tą sprawą przed sądem dla nieletnich staną również dwie 13-latki. Jedna z nich odpowie za udzielanie środków odurzających swoim rówieśnikom, a druga za zażywanie środka odurzającego. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci apelują do rodziców o szczególną czujność i baczne obserwowanie swoich dzieci. Często spędzany czas poza domem może być okazją do eksperymentowania z alkoholem, czy narkotykami. Przypominamy, że nieletni również podlegają odpowiedzialności karnej.