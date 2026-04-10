Nielegalne papierosy w szafie. 63-latek z zarzutami Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci z tczewskiej komendy ujawnili w mieszkaniu 63-letniego mężczyzny blisko 51 tys. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Straty dla Skarbu Państwa oszacowano na ponad 88 tys. zł.

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Tczewie przeprowadzili działania, które doprowadziły do zatrzymania 63-letniego mieszkańca powiatu. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania funkcjonariusze znaleźli w szafie na ubrania blisko 51 tys. szt. papierosów bez wymaganych znaków skarbowych akcyzy. Tego typu wyroby nie mogą być legalnie sprzedawane ani przechowywane.

Jak ustalili policjanci, mężczyzna nie tylko przechowywał nielegalny towar, ale również wcześniej sprzedał 3 tys. szt. takich papierosów. Łączne straty dla Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków oszacowano na ponad 88 tys. zł.

63-latek został zatrzymany i trafił do jednostki Policji, gdzie usłyszał dwa zarzuty dotyczące przechowywania oraz sprzedaży wyrobów tytoniowych bez znaków akcyzy.

Policjanci przypominają, że obrót nielegalnymi wyrobami akcyzowymi to przestępstwo, które naraża budżet państwa na poważne straty i może wiązać się z surowymi konsekwencjami prawnymi.