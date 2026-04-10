Ponad 650 tys. szt. nielegalnych papierosów zabezpieczonych przez policjantów z Kłodzka Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj 59-letni mieszkaniec powiatu kłodzkiego został zatrzymany za handel papierosami bez akcyzy. Dzięki funkcjonariuszom z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, Skarb Państwa nie stracił 850 tys. zł.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu kłodzkiego może posiadać w miejscu zamieszkania na terenie powiatu nielegalne wyroby tytoniowe. Funkcjonariusze skierowali się pod wytypowany adres, gdzie zastali podejrzewanego. W trakcie interwencji 59-latek dobrowolnie wydał kilka sztang papierosów, zapewniając jednocześnie, że nie posiada więcej nielegalnych wyrobów tytoniowych. Jednak po przeszukaniu pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę funkcjonariusze znaleźli w pokoju oraz na strychu znaczne ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy - łącznie zabezpieczyli ponad 650 tysięcy sztuk nielegalnych wyrobów tytoniowych.

Policjanci zabezpieczyli również gotówkę - 2650 złotych - należącą do podejrzewanego. Dodatkowo na poczet przyszłych kar i grzywien funkcjonariusze dokonali tymczasowego zajęcia samochodu osobowego o wartości około 45 tysięcy złotych.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzut z art. 65 kodeksu karano skarbowego. Z ustaleń mundurowych wynika, że wprowadzenie zabezpieczonych wyrobów tytoniowych do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające blisko 850 tysięcy złotych z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług.

Policjanci przypominają, że obrót wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy jest przestępstwem skarbowym i wiąże się z surowymi konsekwencjami prawnymi.

( KWP we Wrocławiu /aw)