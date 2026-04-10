Senior przekazał oszustom 90 tys. zł bo uwierzył w fałszywą historię Data publikacji 10.04.2026 Powrót Drukuj Zielonogórski senior został zmanipulowany przez oszustkę podającą się za policjantkę. Mężczyzna uwierzył w zmyśloną historię, o tym że jego syn spowodował wypadek i przekazał naciągaczom ponad 90 tys. zł. Policjanci po raz kolejny apelują o ostrożność w kontaktach telefonicznych z osobami podającymi się za policjanta, prokuratora czy mecenasa, zwłaszcza gdy osoba po drugiej stronie słuchawki chce od nas pieniędzy.

Do komendy Policji w Zielonej Górze zgłosił się starszy mężczyzna, który poinformował, że został oszukany. Z relacji seniora wynikało, że na jego telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta, która opowiedziała przerażającą historię o tym, że jego syn spowodował wypadek, w którym ktoś został poważnie ranny i potrzebne są pieniądze. Fałszywa policjantka zażądała kilkudziesięciu tysięcy złotych. Gdy mężczyzna powiedział, że ma tylko 90 tysięcy, w odpwiedzi usłyszał, że tyle na razie wystarczy, a po pieniądze zgłosi się kurier. Nieświadomy zagrożenia senior postępował zgodnie z żądaniami przestępców i przekazał swoje oszczędności nieznanemu mężczyźnie, który przyszedł pod drzwi jego mieszkania. Gdy zielonogórzanin zorientował się, że mógł zostać oszukany, było już za późno. Kiedy zadzwonił do syna, okazało się, że ten o niczym nie wiedział.

Ten przypadek jest niestety bliźniaczo podobny do innych zdarzeń, do których dochodzi na terenie całego kraju. Dlatego też przypominamy wszystkim, a zwłaszcza seniorom, o ostrożności w kontaktach telefonicznych z nieznajomymi. Pamiętajmy, że oszuści dzwonią informując o konieczności przekazania sporych nakładów finansowych i próbują w ten sposób wyłudzić pieniądze. Swoim działaniem żerują na strachu rozmówcy o życie i przyszłość swoich najbliższych, a także wywierają słowną presję na starszych osobach. Potrafią straszyć i grozić odpowiedzialnością karną, byleby tylko osiągnąc swój cel.

Przypominamy, aby rozmawiać ze starszymi i samotnie mieszkającymi osobami i ostrzegać je przed tego typu zdarzeniami.