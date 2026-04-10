Uroczysta gala finałowa konkursu „Zimowy dekalog" Data publikacji 10.04.2026

10 kwietnia br. w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 odbyła się gala finałowa wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu plastyczno-filmowego dla dzieci i młodzieży pn. „Zimowy Dekalog". Konkurs, którego partnerami byli: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, PZU S.A., został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie".

Gala była świetną okazją do podsumowania zadań służby prewencyjnej w sezonie zimowym oraz przedstawienia działań profilaktycznych Policji w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie”. Akcja, której celem było promowanie bezpiecznych zachowań oraz aktywności podczas całego sezonu zimowego, realizowana była na terenie całego kraju od grudnia 2025 r. do marca 2026 r., ze szczególnym nasileniem w rejonach zorganizowanych terenów narciarskich, na których policjanci pełnili służbę.



Integralną częścią akcji był ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy pod nazwą „Zimowy Dekalog”. Zadaniem dzieci i młodzieży w wieku do 16. lat, było zobrazowanie bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz uprawiania rekreacji podczas zimy. Na konkurs można było przekazywać prace plastyczne lub max. 60-sekundowe spoty filmowe.

Jury składające się z przedstawicieli organizatora oraz partnerów konkursu w dniu 23 marca 2026 r. wyłoniło spośród przysłanych prac: 2 laureatów prac plastycznych oraz 4 laureatów spotów filmowych, ponadto przyznało 7 wyróżnień. Łącznie w konkursie wyróżniono 13 osób z województw: małopolskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego.

Nagrody ufundował Komendant Główny Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, PZU S.A. oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN. Upominki dla Laureatów podczas gali wręczyli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. Roman Kuster, Pani Aneta Suda z Departamentu Porządku Publicznego MSWiA , Pani Edyta Włoszek z Biura Sponsoringu i Prewencji PZU oraz Pan Maciej Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, którzy zabrali również głos i serdecznie gratulowali laureatom kreatywności artystycznej, a także dużej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania zimowej rekreacji. Na gali obecni byli również uczniowie z klasy 6a ze Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie wraz z opiekunami.

Uroczystość uświetniły: prezentacja nagrodzonych i wyróżnionych prac, pokaz chwytów z karabinkiem MSBS w wykonaniu policjantów z Kompanii Reprezentacyjnej Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz wspólna sesja zdjęciowa.

Po uroczystości pracownicy Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji zapoznali zaproszonych gości z ciekawostkami na temat służby przedwojennych funkcjonariuszy, a także oprowadzili po stałych i czasowych ekspozycjach znajdujących się w budynku przy ul. Orkana 14 w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu „Zimowy Dekalog”, dziękujemy uczestnikom za nadesłane prace i zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych ogłaszanych konkursach.