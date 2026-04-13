Policjanci zatrzymali podejrzanych o podpalenie balotów słomy Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Policjanci ustalili i zatrzymali trzy osoby podejrzane o podpalenie ok. 200 sztuk balotów słomy. W działaniach wykorzystano psa służbowego, który doprowadził do miejsca zamieszkania sprawców. Łączna wartość poniesionych strat w wyniku podpalenia, to ponad 21 tysięcy złotych.

W minionym tygodniu, 08.04.2026 r., w Krzyżanówce, w gminie Sienno, doszło do podpalenia ok. 200 sztuk balotów słomy. Dzięki szybkiej reakcji policjantów ustalono osoby podejrzane o to przestępstwo. Do miejsca ukrycia sprawców doprowadził funkcjonariuszy pies służbowy z Komendy Miejskiej w Radomiu.

Zatrzymano dwóch mężczyzn oraz kobietę w wieku 36 - 43 lat. Mężczyźni przyznali się również do podpalenia słomy, do którego doszło w październiku 2024 roku.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty i przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lipsku zastosował wobe zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji wraz z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych.

Sprawcy zniszczenia mienia odpowiedzą za występek o charakterze chuligańskim, za co grozi kara do 5 lat więzienia.