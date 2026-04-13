W terenie zabudowanym pędziła z prędkością 103 km/h. 18-latka z Legnicy straciła prawo jazdy na 3 miesiące Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Brawura za kierownicą i lekceważenie przepisów ruchu drogowego wciąż stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Przekonała się o tym 18-letnia mieszkanka Legnicy, której nieodpowiedzialna jazda została zauważona przez policjantów. Kobieta została ukarana mandatem karnym w wysokości, aż 1500 zł i straciła prawo jazdy na 3 miesiące.

12 kwietnia br., funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy prowadzili działania zmierzające do wyeliminowania z ruchu drogowego kierowców przekraczających prędkość. W toku prowadzonych czynności mundurowi wykorzystywali radiowozy wyposażone w wideorejestrator.

Podczas działań prowadzonych przy ulicy Sikorskiego policjanci drogówki dostrzegli kierującą samochodem osobowym, która w terenie zabudowanym znacznie przekroczyła dozwoloną prędkość. W tym przypadku urządzenie pomiarowe wykazało prędkość, aż 103 km/h.

W trakcie prowadzonych czynności zatrzymaną do kontroli drogowej okazała się 18-latka, która otrzymała mandat karny w wysokości 1500 zł. 18-latka straciła prawo jazdy na 3 miesiące.

Apelujemy do wszystkich kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości do obowiązujących przepisów oraz warunków na drodze. Nadmierna prędkość to nie tylko wykroczenie to realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Wystarczy chwila, by doszło do tragedii.

Przypominamy, że nadmierna prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych, a przede wszystkim tych ze skutkiem śmiertelnym.