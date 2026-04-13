Z pomocą na czas Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Stąporkowie pomogli 28-letniemu pasażerowi pojazdu, który w trakcie podróży dostał ataku drgawek. Mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, a następnie przekazali załodze pogotowia ratunkowego. Na miejsce przyjechała matka 28-latka, po chwili kobieta zaczęła tracić przytomność. Policjanci również w tym przypadku ruszyli z pomocą.

Policjanci z komisariatu w Stąporkowie pełnili służbę na terenie miasta. Ich uwagę zwrócił pojazd, który na ul. Piłsudskiego gwałtownie się zatrzymał. Kierujący nim mężczyzna włączył światła awaryjne i zaczął machać rękami. Mundurowi, podejrzewając, że w pojeździe ktoś może potrzebować pomocy, błyskawicznie przystąpili do interwencji. Jak się okazało, w samochodzie znajdował się 28-letni pasażer, który podczas podróży dostał ataku drgawek. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej, chroniąc przede wszystkim jego głowę oraz wezwali ratowników, którzy podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala. Podczas interwencji na miejsce przybyła matka 28-latka, która, prawdopodobnie na skutek silnych emocji, zaczęła tracić przytomność. W tym przypadku funkcjonariusze również ruszyli z pomocą. Po zbadaniu przez ratowników nie wymagała ona dalszej hospitalizacji, wobec czego została przez policjantów odwieziona do miejsca zamieszkania, gdzie pozostała z rodziną.

Dzięki profesjonalnej postawie mundurowych ze Stąporkowa potrzebujący mężczyzna szybko trafił pod fachową opiekę medyków.