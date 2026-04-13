Policjanci odnaleźli zaginionego 13-latka Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 13-letniego mieszkańca Stalowej Woli. Policjanci odnaleźli go na jednym z przystanków autobusowych. Chłopiec w niedzielny poranek wyszedł z mieszkania nie informując, gdzie się udaje i do godzin wieczornych nie nawiązał kontaktu z rodziną. W poszukiwania zaangażowani byli stalowowolscy mundurowi.

Wczoraj 12 kwietnia 2026 r., po godz. 21:00 dyżurny stalowowolskiej jednostki został poinformowany o zaginięciu 13-letniego mieszkańca Stalowej Woli. Z relacji matki wynikało, że chłopiec wyszedł z mieszkania w godzinach porannych, nie poinformował gdzie się udaje, nie ma ze sobą telefonu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Mundurowi ustalili rysopis zaginionego. Do poszukiwań zaangażowani zostali funkcjonariusze, zarówno z pionu prewencji, jak i pionu kryminalnego. Policjanci sprawdzali wszystkie miejsca, gdzie mógł przebywać zaginiony.

Przed godz. 23, jeden z policjantów zaangażowanych w poszukiwania, Kierownik Posterunku Policji w Zaklikowie, zauważył na przystanku autobusowym w Stalowej Woli chłopca odpowiadającego rysopisowi zaginionego. Mundurowy potwierdził, jego tożsamość.

Dzięki sprawnym i zdecydowanym działaniom funkcjonariuszy, 13-latek został odnaleziony. Cały i zdrowy trafił pod opiekę rodziny.