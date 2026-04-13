Ukradł datki z kościoła i uciekł… pod folię na truskawki Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi 23-latkowi podejrzanemu o kradzież skarbony z datkami z jednego z kościołów w Płońsku. Do zdarzenia doszło pod koniec marca br., a jego przebieg zarejestrowały kamery kościelnego monitoringu. Kryminalni zabezpieczyli materiał dowodowy i ustalili tożsamość sprawcy. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak próbował ukryć się przed funkcjonariuszami na terenie gospodarstwa… na polu pod folią okrywającą sadzonki truskawek.

W piątek, 20 marca br., policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku zostali wezwani do jednego z kościołów w Płońsku. Zgłoszenie dotyczyło kradzieży skrzynki na datki, w której znajdowały się pieniądze pozostawione przez wiernych.

Z relacji zgłaszającego – księdza z tej parafii wynikało, że do zdarzenia doszło między godziną 13 a 14. Monitoring zarejestrował mężczyznę w bluzie z kapturem, który podszedł do ołtarza, zabrał skarbonę i przeniósł ją w inne miejsce w kościele. Nie działał impulsywnie. Najpierw odłożył skrzynkę na ławkę, opuścił świątynię i wrócił dopiero wtedy, gdy wierni wyszli. Wówczas zabrał ją i uciekł.

Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz przesłuchali osoby przebywające w tym czasie w kościele i jego otoczeniu. Jednocześnie sprawdzano zapis kamer miejskich, by ustalić kierunek, w którym poruszał się sprawca. W trakcie dalszych czynności funkcjonariusze odnaleźli w parku w zaroślach porzuconą, otwartą skarbonę bez zawartości.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił wytypować podejrzanego. Kryminalni ustalili, że związek ze sprawą może mieć młody mężczyzna z województwa lubelskiego, który od pewnego czasu przebywał na terenie powiatu płockiego i podejmował prace dorywcze w gospodarstwach rolnych.

Policjanci ustalili miejsce jego pobytu na terenie gminy Wyszogród. Podczas próby zatrzymania mężczyzna zaczął uciekać. Biegł przez zabudowania gospodarcze, następnie przez pole, próbując zgubić funkcjonariuszy. W pewnym momencie położył się pod rozłożoną folią na plantacji truskawek, licząc, że uniknie zatrzymania. Został jednak szybko zauważony i obezwładniony.

Zatrzymany 23-latek trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut kradzieży skrzynki z zawartością pieniędzy. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego czynu. Wyjaśnił, że tego dnia kilkukrotnie wchodził i wychodził z kościoła, obserwując sytuację. Ostatecznie zabrał skarbonę, a następnie w parku otworzył ją i zabrał znajdujące się w środku pieniądze. Jak twierdził, część z nich przeznaczył na zakup alkoholu. W chwili zdarzenia miał być pod jego wpływem.

Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna był wcześniej notowany za kradzieże sklepowe.

( KWP w Radomiu /aw)