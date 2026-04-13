Złodziejski rajd zakończony na drzewie. Kryminalni z Poznania zatrzymali włamywaczy Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Dynamiczna akcja policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu doprowadziła do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o serię włamań na terenie jednej z firm w Koziegłowach. Ich łupem padły m.in. kable, przewody elektryczne i specjalistyczne elektronarzędzia o łącznej wartości blisko pół miliona złotych. To był dopiero początek ich problemów.

Sprawą włamań zajmowali się funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Czerwonaku, wspólnie z kryminalnymi z poznańskiej komendy. Jak ustalili śledczy, przestępczy duet działał na przełomie marca i kwietnia, mając na swoim koncie co najmniej trzy włamania na teren tej samej firmy w podpoznańskich Koziegłowach.

Mężczyźni w różny sposób dostawali się na teren przedsiębiorstwa - uszkadzali siatkę ogrodzeniową, wypychali okno w garażu, a innym razem niszczyli siłowniki bramy. Ich celem były przede wszystkim kable, druty oraz przewody elektryczne o różnej średnicy, które następnie sprzedawali na skupach złomu. Nie gardzili również wartościowymi elektronarzędziami. Łącznie skradli blisko 4,5 kilometra przewodów oraz sprzęt o wartości sięgającej pół miliona złotych.

Przełom w sprawie nastąpił 4 kwietnia br. Dzięki skrupulatnej pracy operacyjnej kryminalni namierzyli sprawców podczas kolejnej kradzieży. Gdy ci podjęli próbę ucieczki osobowym Citroenem, rozpoczął się pościg. Kierowca ignorował sygnały świetlne i dźwiękowe wydawane przez policjantów, a w pewnym momencie celowo uderzył w radiowóz blokujący mu drogę, próbując torować sobie przejazd.

Ucieczka nie trwała długo. Kilkadziesiąt metrów dalej kierujący stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w krawężnik i zakończył jazdę na drzewie. Policjanci natychmiast zatrzymali 35-letniego kierowcę. Jego 37-letni kompan zdołał początkowo oddalić się z miejsca zdarzenia, jednak jeszcze tego samego dnia został namierzony i zatrzymany w jednym z mieszkań na poznańskim Nowym Mieście.

W wyniku podjętych działań funkcjonariusze odzyskali kilkaset metrów skradzionych przewodów znajdujących się w pojeździe sprawców. Podczas dalszych czynności, dzięki badaniu policyjnym testerem ustalono, że kierowca znajdował się pod wpływem środków odurzających. Policjanci znaleźli przy nim również narkotyki. Kolejne substancje zabronione oraz część wcześniej skradzionych elektronarzędzi policjanci znaleźli w miejscu przebywania drugiego z zatrzymanych. Kryminalni odzyskali mienie o łącznej wartości bliskiej 70 tys. złotych.

Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, a ich pojazd został zabezpieczony i odholowany. Jak ustalili śledczy, zatrzymani byli już wcześniej karani za podobne przestępstwa, działali więc w warunkach recydywy.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przy współpracy z Prokuraturą Rejonową Poznań - Nowe Miasto, przedstawiono im zarzuty dotyczące włamań i kradzieży. Młodszy z podejrzanych odpowie dodatkowo za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz posiadanie narkotyków.

Decyzją sądu obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.