Jedna niewłaściwa decyzja, wiele konsekwencji - nietrzeźwy kierujący zatrzymany, a jego kolega będzie deportowany Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Nietrzeźwy, bez uprawnień i skrajnie nieodpowiedzialny. Tak można podsumować zachowanie 32-letniego obywatela Mołdawii, który został zatrzymany przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego koszalińskiej komendy po groźnym zdarzeniu drogowym. Kierujący miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie, a pojazd chciał przekazać 27- letniemu koledze, wobec którego została wydana decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mężczyzna został zatrzymany i przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w gminie Biesiekierz. 32-letni mężczyzna, mając blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, wsiadł za kierownicę, mimo że nigdy nie powinien tego robić, bo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Jak ustalili funkcjonariusze w trakcie jazdy kierujący stracił panowanie nad samochodem osobowym marki Ford i z impetem uderzył w przydrożne drzewo.

W pojeździe nie był sam. Towarzyszył mu 21-letni pasażer, również obywatel Mołdawii, który jak wykazało badanie miał promil alkoholu w organizmie. Obaj mężczyźni zostali przetransportowani do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

Na miejscu zdarzenia pojawił się także 27-latek tej samej narodowości, wskazany przez kierującego jako osoba, której miał zostać przekazany pojazd. W trakcie interwencji okazało się, że wobec mężczyzny została wydana decyzja o wydaleniu z Polski oraz zakazie ponownego wjazdu. Został on zatrzymany, a następnie przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Sprawa nieodpowiedzialnego kierowcy jeszcze się nie zakończyła. Po wytrzeźwieniu zostaną z jego udziałem przeprowadzone dalsze czynności, a o jego losie zdecyduje sąd.

To zdarzenie to kolejny przykład na to, jak niebezpieczne w skutkach mogą być decyzje podejmowane pod wpływem alkoholu. Tym razem nie doszło do tragedii, ale mogło i właśnie dlatego policjanci niezmiennie podkreślają: za kierownicą liczy się trzeźwość, rozsądek i odpowiedzialność.