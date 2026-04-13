Recydywiści podejrzani o serię przestępstw zatrzymani Data publikacji 13.04.2026 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej pracy policjantów zatrzymano dwóch podejrzanych o dokonanie przestępstw na terenie Żagania. Czyny, których mieli się dopuścić to kradzieże, paserstwo, uszkodzenie mienia oraz kierowanie gróźb pozbawienia życia wobec funkcjonariusza Policji. Zatrzymany 25 i 28-latek usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstw. Mężczyźni działali osobno, jednak obaj odpowiedzą w warunkach recydywy, co może skutkować wyższą karą.

W ostatnim czasie do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wpłynęło kilka zawiadomień dotyczących kradzieży oraz uszkodzeń mienia na terenie miasta. Policjanci rozpoczęli intensywne działania, aby ustalić wszystkie okoliczności tych przestępstw oraz zatrzymać osoby za nie odpowiedzialne. W ramach pracy operacyjnej jednego dnia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy działali osobno jednak w tym samym czasie, popełniając czyny, które wyrządzały szkody mieszkańcom Żagania.

Zatrzymany 25-latek jest podejrzany o uszkodzenie i kradzież kamer monitoringu. Straty, jakie poniósł właściciel to 1800 złotych. Ten sam mężczyzna jest podejrzany o dokonanie włamania do pomieszczenia gospodarczego, skąd skradziono motorower marki Simson o wartości 8000 złotych. Zatrzymany usłyszał zarzuty za popełnienie których grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na fakt, że działał w warunkach recydywy, sąd może zdecydować o wyższym wymiarze kary.

Drugi z zatrzymanych 28-latek usłyszał zarzut kradzieży akumulatora o wartości 1100 złotych oraz paserstwa umyślnego polegającego na pomocy w sprzedaży skradzionego samochodu osobowego marki Volkswagen. Mężczyzna również działał w warunkach recydywy. Przed zatrzymaniem trzymając w ręku maczetę, groził pozbawieniem życia funkcjonariuszowi Policji. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Dzięki skutecznej pracy Policji odpowiedzialni za popełnienie przestępstw nie unikną odpowiedzialności. Zdecydowane działania funkcjonariuszy pozwoliły przerwać przestępczą działalność obu mężczyzn i doprowadzić ich przed wymiar sprawiedliwości.